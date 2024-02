Stadig flere konservative menn: – Særlig tydelig blant de unge

– Et nytt globalt kjønnsskille er i ferd med å vokse fram.

Det skriver datajournalist John Burn-Murdoch i en analyse i Financial Times.

Han viser til tall fra land over hele verden, som alle peker på den samme trenden: Kvinner mellom 18–30 år blir stadig mer progressive, mens menn i samme aldersgruppe blir stadig mer konservative.

Gallupundersøkelser fra USA viser at etter flere tiår der kjønnene har vært omtrent likt fordelt på liberale og konservative verdisyn, er kvinner mellom 18 og 30 år nå 30 prosentpoeng mer venstreorienterte enn sine mannlige jevnaldrende.

Det samme tallet viser seg i Tyskland, der andelen konservative unge menn blir stadig høyere, samtidig som de kvinnelige jevnaldrende stadig blir mer progressive. I Storbritannia er gapet på 25 prosentpoeng. I Polen er utviklingen enda tydeligere: nesten halvparten av mennene i alderen 18–21 år støttet det høyreekstreme partiet Confederation, mot bare en sjettedel av kvinnene i samme alder, ifølge analysen i Financial Times.

Unge menn stemmer Frp

– Vi ser noe av det samme, men en del av tallene og figurene det vises til i Financial Timer viser en mer dramatisk utvikling enn vi har her i Norge.

Leder av valgforskningsprogrammet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

Det sier Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, til Dagsavisen.

Han påpeker at tallene fra analysen baseres på ideologisk posisjon og ikke bare stemmegivning. Ut ifra de siste års stemmetall, kan han likevel si noe om forskjellene mellom unge kvinner og menns stemmevaner i Norge.

– Det er ikke noe nytt at det er kjønnsforskjeller, men det har blitt tydeligere over tid, og særlig tydelig blant de unge. Akkurat den aldersgruppen 18–30 år, der er forskjellene aller størst, og det var veldig tydelig ved valget nå i høst. Da gikk unge menn til høyresiden, og særlig Frp har en stor overvekt av unge menn blant sine velgere. På andre siden er det SV som er det tydeligste for unge kvinner.

Ideologisk gap mellom kvinner og menn (18-30 år)

Sør-Korea: 55 prosentpoeng

USA: 30 prosentpoeng

Tyskland: 30 prosentpoeng

Storbritannia: 25 prosentpoeng

Kilde: Financial Times-analyse

– Hva gjør det med samfunnet at kvinner og menn stemmer så forskjellig?

– Det er jo interessant at etter hvert som samfunnet blir mer likestilt, blir også forskjellene mellom kjønnene når det gjelder politikk større. Det er påfallende. Det er ikke nødvendigvis et stort problem, men det viser at kjønn blir en viktigere skillelinje i politikken. Særlig når det gjelder holdninger til klima og likestillingspolitikk. Når det gjelder unge menn, har det vært et problem ved mange valg at disse blir sittende hjemme og ikke stemmer. Det som kanskje skjer er at høyresiden klarer å mobilisere unge menn til å stemme, og det er jo sånn sett positivt.

Generasjon Z, eller «Gen Z», som innbefatter de født fra midten av 1990-tallet til starten av 2010, har vært en progressiv generasjon, med fokus på miljø og klima, sier Bergh.

– Men etter hvert har det også blitt en motreaksjon, «antiklima» eller «antipolitisk korrekthet». Det er jo ikke helt unaturlig i politikken heller, at en trend får en motreaksjon. Det skjer blant de unge, og de er en like mangfoldig gruppe som oss. Men det er påfallende at dette henger veldig sammen med kjønn: det er i større grad guttene som reagerer og representerer denne motreaksjonen.

statistikk valg 2023

Kvinnekultur og Andrew Tate

Den britiske kjønnsforskeren og professoren Alice Evans, samler data om likestilling på global basis. Hun mener at verden over tenker menn og kvinner stort sett likt, men ser likevel at i kulturelt liberale land med stor økonomisk utvikling, vokser det fram en stadig økende ideologisk polarisering mellom unge menn og kvinner.

– Menn og kvinner har en tendens til å tenke likt i samfunn der det er tett gjensidig avhengighet, sterk religiøs tilstedeværelse eller autoritarisme, eller der det er et sterkt kulturelt fellesskap og kjønnsblandet sosialisering utenfor den digitale sfæren, skriver hun.

Faktorene hun mener kan styrke en ideologisk polarisering, derimot, er følgende:

Mer kultur av og for kvinner

Økonomisk frustrasjon blant menn, parallelt med større økonomisk frihet blant kvinner

Kvinner og menn havner i ulike filterbobler og algoritmer på sosiale medier

Såkalte kulturelle gründere, som Andrew Tate og Jordan Peterson

Andrew Tate, som blant annet står tiltalt for menneskesmugling og voldtekt i Romania, er svært populær blant unge menn. En Ipsos-undersøkelse viser at 1 av 5 unge menn i Storbritannia har et positivt syn på den omstridte influenseren, melder The Guardian.

Spørreundersøkelsen, gjort for King’s College London’s Policy Institute og The Global Institute for Women’s Leadership, viser også at den bestselgende forfatteren og kanadiske akademikeren Jordan Peterson er populær blant 32 prosent av de spurte 16–29 år gamle mennene, mot 12 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe.

Peterson tar til orde for «demoraliserte unge menn» og sier at Tate tilbyr «direkte aggresjon» som et alternativ til «krympende nederlag», skriver The Guardian.

Blant de som mener at feminismen har gjort mer skade enn nytte, er det også flere unge menn enn godt voksne: 16 prosent av de spurte mellom 16–29 år, mot 13 prosent av de mannlige deltakerne over 60.

