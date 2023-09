BBC-journalist hevder å ha bevis for minst 45 potensielle Andrew Tate-ofre

Meldingene som omtales i BBC Three-dokumentaren «Andrew Tate: The Man Who Groomes the World?», er fra medlemmer av Tates internettgruppe «War Room» og ble sendt mellom mars 2019 og april 2020.

Tate er i Romania tiltalt for voldtekt, menneskesmugling og for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt.

I meldinger mellom om gruppemedlemmene kommer det tilsynelatende fram at ledere, som kalles for «generaler», lærer andre medlemmer hvordan de skal få kvinner til å drive med sexarbeid.

Meldingsloggene som BBC skal ha fått tilgang til, identifiserer 45 ofre, men dokumentarskaperne mener det er langt flere.

Influenserens talsperson mener BBC-dokumentaren er «nok et frekt forsøk på å fremme ensidige, ikke-verifiserte anklager mot ham».

Britisk-amerikanske Tate, broen hans og to andre ble pågrepet i fjor og formelt tiltalt i juni. I august ble de løslatt fra husarrest i Romania. Alle fire nekter straffskyld.

