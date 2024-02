Ansatte på sykehjem i Oslo frykter privatisering: – Ikke tull med lønna vår

– Ikke tull med lønna vår, er den klare beskjeden fra Aud Traaholt, helsefagarbeider og plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Ullern Helsehus på vestkanten i Oslo.

Når byrådet Oslo igjen skal sette sykehjem ut på anbud, er det svært sannsynlig at de fleste ansatte vil få en dårligere lønnsutvikling enn de ville fått med kommunen som arbeidsgiver. Det viser en studie fra en gruppe siviløkonomer publisert i tidsskriftet Magma.

Helsefagarbeider Aud Traaholt jobbet i mange år i Ullern Helsehus mens det fortsatt ble drevet av et kommersielt selskap.

Lønna til de ansatte på helsehuset ble hengende langt etter kollegene som hadde kommunen som arbeidsgiver.

Så overtok Oslo kommune driften i 2019. Staben fikk et realt lønnshopp og fikk en mye bedre pensjonsavtale. Årslønna til Traaholt gikk opp 70.000 kroner.

Les tilsvaret fra Høyres helsebyråd Saliba Andreas Korkunc her

Fikk 16 prosent mindre

Studien fra Econa viser at lønnsforskjellene var størst i Oslo.

Helsefagarbeidere i kommersielle sykehjem i Oslo i snitt hadde 16 prosent lavere lønn enn kollegene med akkurat samme jobb i de kommunale sykehjemmene.

Sykepleierne i de kommersielle sykehjemmene tjente 12 prosent mindre enn kollegene i de kommunale.

– Ansattes lønn ut på anbud

Tillitsvalgte Aud mener konkurranseutsetting av sykehjem i bunn og grunn betyr én ting: De ansattes lønn og pensjon settes ut på anbud.

– Hvis de kommersielle kommer tilbake, er lønn og pensjon det eneste de kan spare inn på. De kan ikke spare inn på medisiner, understreker Aud Traaholt.

Sykehjem er et stort offentlig ansvar, påpeker den Fagforbundet-tillitsvalgte.

– Da tuller vi ikke med lønns- og pensjonsutviklingen til oss som skal gjøre jobben, sier Aud Traaholt og legger til:

– Vi har ikke veldig høy lønn i utgangspunktet.

Hun ikke interessert i å få et kommersielt selskap som arbeidsgiver igjen.

Les også: Sjekk milliardærene bak de største selskapene

Lavest lønn i de kommersielle

Studien til Econa fra 2023 viser at det var store lønnsforskjeller mellom kommersielle og kommunale sykehjem. Studien tok for seg årene 2015–2020.

Lønna var lavest i de kommersielle sykehjemmene. Også i sykehjemmene drevet av ideelle organisasjoner var det lavere lønn enn i de kommunale.

Om lønnsforskjellene i Oslo, sier studien dette:

Lønna var lavest i de kommersielle sykehjemmene.

Helsefagarbeidere i kommersielle sykehjem hadde i snitt 16 prosent lavere lønn enn i sykehjemmene drevet av Oslo kommune.

Sykepleiere i kommersielle sykehjem hadde 12 prosent lavere lønn enn i de kommunale sykehjemmene i Oslo.

Lønnsforskjellene mellom de kommunale og de ideelle sykehjemmene i Oslo var også betydelige.

Helsefagarbeidere i sykehjem drevet av ideelle hadde 8 prosent lavere lønn enn i sykehjemmene drevet av Oslo kommune.

Sykepleierne i de ideelle sykehjemmene hadde 10 prosent lavere lønn enn i de kommunale sykehjemmene i Oslo.

Om lønnsforskjellene i resten av landet:

I resten av landet var det mindre lønnsforskjeller.

Lønna til helsefagarbeiderne var 8 prosent lavere i de kommersielle sykehjemmene enn i de kommunale.

Sykepleierne i de kommersielle sykehjemmene var 4 prosent lavere enn i de kommunale.

Både helsefagarbeidere og sykepleiere i ideelle sykehjem hadde 2 prosent lavere lønn enn i de kommunale sykehjemmene.

Forskerne Henning Øien ved Folkehelseinstituttet, Elisabeth Fevang ved Frischsenteret og Maja W. Grøtting ved Folkehelseinstituttet, gjorde studien.

2024: Ingen kommersielle sykehjem i Oslo

Under tidligere Høyre-styrte byråd i Oslo ble mange sykehjem satt ut på anbud og drevet av kommersielle selskaper.

Da det rødgrønne byrådet fikk makta ved valget i 2015, snudde dette. Så snart kontraktene med de kommersielle utløp, overtok kommunen driften. Flere sykehjem blir fortsatt drevet av ideelle organisasjoner.

Da de rødgrønne tapte valget i fjor, var ingen sykehjem i Oslo lenger drevet av kommersielle.

På landsbasis er bare 1,5 prosent av alle landets sykehjemsplasser i sykehjem som kommersielle selskaper driver, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

7 prosent av sykehjemsplassene er i sykehjem som ideelle organisasjoner driver.

Bestemor på anbud igjen

I november 2023 inntok de borgerlige partiene Oslo-byrådskontorene igjen. I desember kom meldingen om at byrådet vil konkurranseutsette fire sykehjem i Oslo. Dermed åpner de døra for at kommersielle selskaper igjen skal få drive sykehjem i hovedstaden.

Sykehjemsetaten i Oslo nedsatte en gruppe med folk fra arbeidsgiver og tillitsvalgte, som har fått i oppdrag å lage kriterier for å plukke ut seks sykehjem for konkurranseutsetting. De har frist for sitt arbeid i midten av februar.

Deretter skal byrådet i Oslo plukke ut fire sykehjem.

– Nei takk

Siri Follerås leder det største forbundet som organiserer ansatte i sykehjemmene og helsehusene, Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo.

«Vi, Fagforbundet, ønsker ikke at sykehjem skal ut på anbud», svarer Follerås i en e-post til FriFagbevegelse.

Årsaken? Fagforbundet mener anbud skaper stor usikkerhet rundt lønns-, arbeids- og pensjonsforhold.

Folk fikk 140.000 kroner mer i lønn

Fagforbundet-lederen minner om hva som skjedde med lønna til ansatte som hadde hatt et kommersielt selskap som arbeidsgiver i årevis, da de igjen fikk Oslo kommune som sjef.

Lønna deres hadde sakket totalt akterut sammenlignet med lønnsutviklingen til kollegene med akkurat samme jobb i kommunen.

Oppsal sykehjem var det siste som ble overtatt av kommunen, i 2023.

Alle de rundt 100 ansatte fikk lønnshopp på mellom 40.000 og 140.000 kroner i årslønn.

«Høyresiden snakker så fint om valgfrihet, men det er ingen valgfrihet for den ansatte som rammes av konkurranseutsetting. De har ikke valgt noen annen arbeidsgiver enn Oslo kommune», understreker Siri Follerås i Fagforbundet.

– Skal ivareta de ansatte

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (Høyre) bedyrer at det er viktig for byrådet at dette blir gjort på en skikkelig måte som ivaretar de ansatte.

– Oppdraget skal gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, sa Korkunc til NTB.

Les også: Nå vil Høyre-byrådet eksperimentere med helt ny turnusmodell: – Beklagelig og uklokt (+)

Les også: Nå slipper krigsseileren Oscar (102) å flytte i campingvogn

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen