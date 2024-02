Høyrebyråden svarer fagforeningene: – Kvalitet er det viktigste

Høyrebyrådet i Oslo har varslet at de vil konkurranseutsette 4 sykehjem. Hvilke 4 dette blir er usikkert, men Sykehjemsetaten har allerede fått oppdraget med å finne ut hvilke sykehjem som egner seg best for privatisering. I begynnelsen av mars skal etaten levere en liste på 6 sykehjem til politikerne, som igjen skal bestemme hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes.

Det forrige, rødgrønne byrådet brukte sine 8 år med makt på å rekommunalisere alle sykehjem i Oslo, med unntak av noen få som drives av ideelle aktører.

At Høyrebyrådet igjen vil la kommersielle private aktører drive sykehjem får fagforeningene som organiserer de ansatte i sykehjemmene til å se rødt. De frykter at de vil gå vesentlig ned i lønn.

– Hvis de kommersielle kommer tilbake, er lønn og pensjon det eneste de kan spare inn på. De kan ikke spare inn på medisiner, sier plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved Ullern Helsehus Aud Traaholt til Fri Fagbevegelse.

Les hele saken: Ansatte på sykehjem i Oslo frykter privatisering: – Ikke tull med lønna vår

– Bedre kvalitet

Det er helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) som har fått jobben med å konkurranseutsette 4 sykehjem i Oslo. Han svarer nå på kritikken fra fagforeningene.

– Det viktigste for byrådet er vi får bedre kvalitet for brukerne i helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker derfor å ta alle gode krefter i bruk. Det betyr et samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, der det offentlige er bærebjelken, sier han til Dagsavisen.

– Private og ideelle tilbydere er viktige i denne miksen, fordi de kan bidra til innovasjon i tjenestene og et mer mangfoldig tilbud. De konkurrerer om de samme arbeidstakerne som det offentlige, og nå er det mangel på helsepersonell. Da sier det seg selv at private og ideelle ikke kan tilby dårlige vilkår hvis de skal klare å rekruttere dyktige ansatte, legger han til.

[ Nå vil Høyre-byrådet eksperimentere med helt ny turnusmodell: – Beklagelig og uklokt ]

Ny turnus

Det er ikke bare i saken om konkurranseutsetting den nye helsebyråden har fått fagforeningene på nakken.

Når det nye Tåsenhjemmet etter planen skal åpne seinere i år ønsket det forrige rødgrønne byrådet at det skulle bli et heltidssykehjem, der alle ansatte fikk hele og faste stillinger. De planene droppet imidlertid det nye byrådet etter at de vant valget i høst.

I stedet har de bedt Sykehjemsetaten om å finne en ny måte å organisere arbeidsdagen til de ansatte på.

Vi håper å få til bedre kvalitet for brukerne. Bedre arbeidstidsordninger for de ansatte. Forhåpentligvis lavere sykefravær og mindre vikarbruk, sa Korkunc til Dagsavisen i forrige uke.

[ Høyrebyrådet dropper heltidssykehjem: – Veldig beklagelig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen