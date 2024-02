Mer Gro og Kåre i «Makta»: – Møtet dem imellom er fylt av irritasjon og maktkamp

– Ja, fru Brundtland. Da var det oss! sier Kåre Willoch til Gro Harlem Brundtland i den 10. episoden av NRK-serien «Makta», som ble sluppet søndag 28. januar. Da gjør Høyre-leder og den senere statsministeren Kåre Willoch sin store entré i serien, i skuespiller Thorbjørn Harrs skikkelse. Den fiktive Gro og den like fiktive Kåre går straks i gang med å krangle, slik de to så ofte gjorde i virkeligheten på 1980-tallet, i de såkalte «Gro og Kåre-debattene».

I 11. episode av «Makta» som slippes søndag 4. februar, blir det enda mer Gro og Kåre. Ja: I episoden «Flodhesten» handler det utelukkende om Gro og Kåre.

Som et teaterstykke

Thorbjørn Harr mener «Flodhesten» for det første er «fantastisk godt skrevet», og at den skiller seg ut fra de andre episodene.

– Du får treffe Gro og Kåre mer privat, på en måte, forteller Harr til Dagsavisen.

– Det er jo sjelden på film og TV at man får lov å spille så lange scener som vi gjør i denne episoden. Det er jo nesten 45 minutter bare med oss to som prater. Den ble øvd inn nesten som et teaterstykke, sier han.

Politiske fiender

Det blir Gro og Kåre-krangling også i denne episoden, og Harr er glad for at han og motspiller Kathrine «Gro» Thorborg Johansen rakk å bli litt kjent først.

– Når man skal spille to politiske fiender, som de to tross alt var, på skjermen, så er man avhengig av å ha et godt forhold til den andre skuespilleren privat. Da kan man virkelig smelle til mot hverandre når man er på opptak. Jeg har aldri jobbet sammen med Kathrine før, men hun var en fantastisk person å jobbe med, sier Harr, som forteller om mye latter på settet.

Irritasjon og maktkamp

Men selv om Harr har gått inn for å få fram Kåre Willochs elskverdige, men sett fra Gros side, irriterende og belærende stil, så ser han andre, mer sårbare sider ved den gamle Høyre-statsministeren, (som døde i 2021).

– Jeg syns jeg får vist flere sider ved Willoch, slik at karakterens svakheter og det personlige kommer fram, mener Harr.

– Møtet dem imellom er fylt av irritasjon og maktkamp, men likevel er det også et menneskelig møte hvor de på en måte også forstår hverandre. Dette er jo to personer som vet akkurat hvordan det er å sitte der på toppen, som partiledere og statsministerkandidater. Det har vært veldig fint å få lov til å spille ut denne blandingen av maktkamp og irritasjon, men også respekt, som jeg tror de to hadde for hverandre.

– Forsto hverandre

Harr syns dette siste var viktig å få fram, slik at det ikke Gro og Kåre-scenene bare ble to politikere som kranglet.

– Dette var to mennesker som på et nivå, dypest sett, antakelig forsto hverandre ganske godt. Ett av de store irritasjonsmomentene for Gro Harlem Brundtland var nok når Kåre Willoch sa sånn: «Ja, men du mener jo egentlig litt det samme som meg». Willoch tråkket nok på ømme tær nå han antydet at hun sto lenger til høyre enn det partiet hennes gjorde. Det var nok sant også, og det visste Kåre Willoch å benytte seg av!

Med Kåre på øret

Men hvordan forvandler man seg til en elskverdig, sarkastisk Høyre-leder fra beste vestkant, en statsministerkandidat fra 1981? Svaret for Harr var blant annet lang tid i sminkestolen, og Kåre Willoch-opptak på øret.

– Det er veldig gøy å gjøre en sånn fysisk transformasjonsrolle. Å sitte tre timer i sminkestolen om morgenen, det gjør jo noe med deg, det preger bevegelsesmønsteret ditt, sier Harr, som også gikk mye rundt med Kåre Willochs karakteristiske stemme på øret for å få inn den rette måten å snakke på.

Han hørte på gamle opptak av Willoch, og ble slått av at han faktisk ikke «knirket» så mye i stemmen som man skulle tro.

– Folk husker at han hadde en knirkende stemme, men jeg tror selve opplevelsen av Kåre Willoch er at han knirker mer enn når man faktisk hører stemmen hans på opptak, mener Harr.

– Fikk noen gode tips

Før han gikk inn i sin egen Kåre Willoch-boble, snakket han med erfarne Willoch-tolkere. Han nærmer seg 50 og dermed er gammel nok til å huske de virkelige Gro & Kåre-debattene på 1980-tallet.

– Jeg husker jo veldig godt de debattene. Jeg husker stemningen hjemme i stua når de debattene gikk på TV, jeg husker at det var en greie, liksom.

– Men heiet du på Gro eller heiet du på Kåre?

– Jeg var vel ikke politisk bevisst såpass tidlig, så det vet jeg ikke. Men jeg forsto at dette var viktig, men jeg forsto også at det var underholdning.

