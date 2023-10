«Makta»: – Reiulf blir litt stakkarslig i serien

– Det er en fare for at jeg tar fram rødblyanten når jeg skal se på dette her, sa forfatter og historiker Hans Olav Lahlum til NRK før snakkis-serien «Makta» kom på skjermen 29. oktober.

– Jeg satt ikke med fysisk, rød retteblyant da jeg så de to første episodene sammen med kjæresten min, men jeg ga nok ganske klare meldinger underveis hva jeg mente var riktig og galt, sier Lahlum til Dagsavisen.

For når du som Lahlum har skrevet en tjukk murstein av biografi om en av hovedkarakterene i «Makta», den nå avdøde Reiulf Steen, har du de historiske detaljene inne, og det er lett å bli kritisk.

– Generelt er jeg veldig positiv til de to episodene jeg har sett. Jeg synes «Makta» ligger ganske tett opp til virkeligheten, men jeg synes nok foreløpig at Reiulf blir litt stakkarslig i serien. Han blir ikke framstilt som så karismatisk som han i virkeligheten var, mener Lahlum.

Hans Olav Lahlum har sansen for «Makta»-serien på NRK. (Tore Meek/NTB)

Fyll, men ikke tale

Som eksempel trekker han fram Reiulf Steens tale på Aps landsmøte i 1977. Han hadde havnet på fylla et par dager før, og var frynsete da han gikk på talerstolen. Men likevel det holdt han det som ble opplevd som en gnistrende god og visjonær tale, og som viste forsamlingen hvorfor den ideologisk sterke Steen tross alt var blitt partileder, og blant annet var en stor hit hos de yngre i partiet, særlig blant ungdommen i AUF.

I serien ser vi Steen gå opp på talerstolen, men talen blir ikke vist. Det klippes rett til at talen er over, og at Steen er lettet over at det gikk bra.

– Joda, det var både alkohol og nerver inne i bildet. Men hadde de i serien vist Reiulf fram som den glimrende taleren han var, hadde det vært lettere å forstå hvem han var som politiker, samtidig som det forklarer hvorfor han hadde en så sterk posisjon i partiet på denne tiden, mener Lahlum.

– Litt tafatt

Ved siden av å skrive en omfattende biografi om Reiulf Steen, som kom ut fem år etter Steens død i 2014, har Lahlum også skrevet en minst like tjukk murstein om tidligere Ap-partisekretær Haakon Lie, samt en biografi om tidligere statsminister Oscar Torp. Lahlums hovedoppgave om personvalg i Ap i perioden 1945-1965 handlet også om historiske partikjemper som de tidligere statsministrene Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli, som begge er utgangspunkt for karakterer i «Makta». Særlig handler det om Bratteli.

– Bratteli ligner, og blir framstilt som litt tafatt, og det var han nok også på dette tidspunktet, sier Lahlum.

Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland på Arbeiderpartiets Landsmøte i 1975. (Henrik Laurvik/NTB)

Ligner, ligner ikke

Men Steen-biografen har også lagt merke til små historiske unøyaktigheter i serien, som han syns er litt rare, med tanke på at serien ligger så tett opp til virkeligheten.

– Som når møbelhandler Arvid Engen forteller at han har en bror som «døde i en bilulykke». I virkeligheten døde Engens bror av en hjernesvulst. Jeg skjønner ikke vitsen med å endre på dette? Hvorfor ikke bare ta med den riktige dødsårsaken? Men her må jeg ta forbehold om at dette på en eller annen måte får betydning senere, i de episodene jeg ennå ikke har sett, sier Lahlum, som også synes det er rart at når de fleste karakterene faktisk ligner på virkelighetens personer, hvorfor er det noen som ikke ligner over hodet?

– Gro Harlem Brundtland ligner, Bjartmar Gjerde ligner, men så har du Einar Førde, som ikke ligner i det hele tatt, sier Lahlum, og viser til at Einar Førde fra Høyanger på Vestlandet blir spilt av Nader Khademi, som er født i Iran, men oppvokst på Kløfta.

– Jeg er ikke kritisk til at man bruker skuespillere med familiebakgrunn fra andre land, men stiller spørsmål ved at Einar Førde så langt er så lite lik den han i virkeligheten var - av utseende, språk og personlighet, presiserer Lahlum.

– En helt annen divisjon

På tross av disse innvendingene er Lahlum veldig positivt innstilt til «Makta». Ja, han drister seg til og med til å gi serien terningkast fem allerede nå, selv om det er mange episoder han ennå ikke har sett.

– Sterk femmer fra meg for de to første episodene. Kan gå både videre opp og litt ned avhengig av hvor godt man klarer å følge opp i de kommende episodene, sier Lahlum, som ikke selv har bidratt direkte til serien. Men han antar at filmskaperne har hatt nytte av hans Steen-biografi.

– «Makta» er virkelig i en helt annen divisjon enn for eksempel «Atlantic Crossing», som også bygde på virkelige personer.

