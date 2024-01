Busstrøbbel i Oslo: – Dette er løsbare problemer

Mens kuldegradene har lagt seg i bunn av termometeret, har temperaturen og frustrasjonen hos busspassasjerene gått i været. Siden det første snøfallet tidlig i desember har det vært store og små problemer for kollektivtransporten i Oslo, og da har det først og fremst handlet om bussene.

De har stått fast på glatta, de har slitt med å komme fram på dårlig brøytede veier, og det har vært innstillinger og forsinkelser i hopetall, noe som både gjelder elbusser og de med diesel.

Også mandag morgen kunne Ruter melde om en rekke innstilte avganger som følge av den strenge kulden som har lagt sin frosne hånd over Oslo.

Har ansvaret

I Oslo er det Ruter som står for selve driften, men det overordnede ansvaret er det byråden for miljø og samferdsel som har. Og som fersk i gamet er Venstres Marit Vea satt til å styre butikken.

For meg som byråd er det viktig at kollektivtransporten fungerer, og at den kommer når den skal. — Marit Kristine Vea (V), byråd

– I vinterlandet Norge har vi stadig opplevd elbusser som går tomme for strøm, eller ikke får ladet. Veier har ikke blitt brøytet, busser har satt seg fast, eller har ikke kommet fram. Hva tenker du som ansvarlig byråd om disse problemene. Mange avganger er forsinket eller blitt innstilt. Det bør vel ikke komme som en overraskelse at vi har snø og kuldegrader i Oslo?

– Nei, det er sant. Men problemene som har oppstått den siste uka er sammensatte, sier byråden til Dagsavisen.

Forrige uke hadde hun et møte med Ruter, både for å få bedre oversikt og høre om hvordan de håndterer utfordringene den siste tiden.

– For meg som byråd er det viktig at kollektivtransporten fungerer, og at den kommer når den skal. Jeg vet selv hvor viktig det er for hverdagslogistikken at kollektivtrafikken funker. Den siste tiden har det kommet mange nye elbusser, nye kontrakter er inngått og nye sjåfører er på plass. Dette har kommet samtidig med snøfall og ekstrem kulde. Det meste av dette er heldigvis løsbare problemer. Logistikken til elbussene må bli bedre, med hyppigere lading, og kjøretiden må tilpasses slik at de ikke går tomme for strøm, sier byråden.

Marit Vea satt ikke i bystyret da de første elbussene ble bestilt i 2017, men sier at det var et stort flertall i bystyret som sto bak planen om at alle bussene i Oslo skulle være utslippsfrie innen utgangen av 2023

Kan ikke styre været

Hun er beroliget etter møtet med Ruter.

– Været kan vi ikke styre, og at vi får enkelte dager hvor snø og kulde skaper problemer kan vi ikke gardere oss 100 prosent mot. Men vi må gjøre det vi kan for å minimere problemene for Oslofolk. Jeg har forsikret meg om at Ruter og Bymiljøetaten (BYM) har en god dialog, slik at veier med bussruter måkes fort etter snøfall. Det er også viktig at kundene kan stole på informasjonen de får i Ruter-appen, slik at de ikke blir stående og vente i kulda på en buss som ikke kommer. Ruter har 13.000 avganger i døgnet. Heldigvis har 95 prosent av avgangene gått som normalt også på de kaldeste dagene.

– Jeg har likevel bedt om mer innsyn i hvor mange som er blitt rammet av bussproblemer denne uka, og hva som har ført til innstillinger og forsinkelser, slik at jeg kan forsikre meg om at kommunen er enda bedre forberedt før neste snøfall og kuldeperiode, sier hun.

– Det skal ikke mange minusgradene før problemene melder seg. Og det skal heller ikke snø mye før kaoset er komplett. Hva gjør dere for at dette skal skje i igjen? Vi kan fortsatt regne med kalde vintre i Oslo?

– Hovedgrepet er å tilpasse logistikken slik at bussene blir ladet ofte nok, og at sjåførene eventuelt kan bytte buss i løpet av dagen. Dette er oppgaver Ruter og bussoperatørene må løse. Når det gjelder snø, så er det umulig å måke overalt hele tiden, selv om det er 200 maskiner ute og rydder snø. Men veier med busstrafikk skal prioriteres for måking så raskt som mulig, sier hun.

Marit Kristine Vea (V), byråd for miljø og samferdsel (Oslo kommune-TV)

Oslo har i dag 375 elbusser, og ytterligere 76 er i bestilling. I løpet av 2024 skal alle bussene i Oslo være elektriske, og i 2028 skal alle kjøretøy som kjører for Ruter være utslippsfrie.

– Har Oslo kommune vært for raske med å kjøpe elbusser?

– Jeg mener ikke det. Vi er langt bak i klimaarbeidet, og vi kan ikke utsette å kutte utslipp. Det er fordeler og ulemper ved alle teknologier. Diesel- og bensinbusser spyr ut klimagasser og forurensing. Elbusser har redusert rekkevidde i kulda, men det har jeg tro på at vi skal klare å løse bedre med litt mer erfaring, sier Marit Vea.

– Har der tenkt for mye miljø, og for lite på passasjerene i deres iver etter å bli utslippsfrie?

– Færre dieselbusser betyr at Oslos innbyggere blir kvitt støy og utslipp, og selv på den verste vinterdagen, med 20–30 minusgrader, fungerte 95 prosent av busstilbudet med elbusser. Så må vi lære av det som ikke fungerte for å håndtere denne typen vær enda bedre neste gang, svarer byråden.

Ruters måte

Ruter har måtte stå til rette for både snøfall, kuldegrader, dårlig brøyting, glatte og isete veier, og ikke minst innstillinger og forsinkelser.

– Vi har den siste tiden sett at mange busser sliter i kulda, og da særlig elbusser. Hva gjør dere for å løse problemene?

– Denne uken har vi hatt mange store utfordringer på en gang. Det startet med stort snøfall med de utfordringene det gir for framkommeligheten knyttet til brøyting. Dårlige kjøreforhold førte også til skader på flere busser, som dermed måtte tas ut av trafikk og inn til reparasjon. Det passet dårlig med at sprengkulda kom, da vi trengte all kapasitet tilgjengelig for å ha beredskap i bakhånd, skriver Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter i en e-post til Dagsavisen.

– Akkurat som på bil, blir rekkevidden på buss dårligere i kulda og det ble vår neste utfordring. Og som om det ikke var nok, så har vi også hatt problemer med å få inn alle data fra de nye bussene, slik at vi kan informere kundene godt nok i appen om hvilke busser som kommer og når. Det til tross, så har det aller meste gått bra og kundeklagene har ikke vært høyere enn normalt, fortsetter hun.

Ruter kjører tilsvarende kjørelengde som seks ganger rundt jorda hver dag, og av de 13.000 daglige bussavgangene, går de aller fleste, men det betyr lite for den enkelte som sto ute i kulda og venta på en buss som aldri kom.

Overgangen til utslippsfri drift er en læringsprosess der vi daglig gjør erfaringer som medfører forbedringer dagen derpå. — Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter

Økt bemanning og informasjon

Myhren-Haugen sier de har tett dialog med operatørene, og sammen legger de planer for lading og skiftopplegg. De har også økt bemanningen, i tillegg til at de har beredskapsbusser som kan settes inn ved behov. De er også opptatt av å få ut informasjon, og Myhren-Haugen berømmer eget kundesenter.

– Lever de elbussene dere har opp til forventningene, eller har de svakheter som dere etter tid har oppdaget?

– Overgangen til utslippsfri drift er en læringsprosess der vi daglig gjør erfaringer som medfører forbedringer dagen derpå. Siden vi startet med elbusstesting i 2017, har vi vært gjennom en innovativ og lærerik prosess sammen med våre operatører. Alle aktører er blitt mer erfarne og opplever mindre risiko ved å anskaffe og drifte elbusser i stadig større omfang. Ruters viktigste tiltak for videre reduksjon av lokale utslipp er elektrifiseringen av tilbudet, svarer hun.

Kommunikasjonssjefen legger til at det er innkjøringsproblemer ved alle nye kontrakter.

– De siste kontraktene med Unibuss og Nobina var store og omfattet veldig mange busser, 187 til sammen. Da Connect bus (tidligere Norgesbuss) startet opp sin kontrakt i Oslo sør og Nordre Follo i fjor slet de med tekniske utfordringer, ladeproblemer og redusert rekkevidde i kuldeperioden. De endret rutinene, og i år går trafikken langt bedre på denne kontrakten. Kontraktene med oppstart 10. desember i år har noen oppstartsproblemer, men vi lærer for hver dag som går.

