Varsler dyrere godteri: Mener klimakrise gir økte sukkerpriser

Etter perioder med tørt vær i India og tørke i Thailand har prisene på sukker nå steget til det høyeste nivået på 13 år. Det melder The Guardian. Konsekvensen kan bli store for de som liker godteri og kaker. Men foreløpig er det melisprisene som er hardest rammet her til lands.

Underproduksjon av sukker i Thailand og India, to av verdens største sukkerprodusenter, har rammet sukkerprisene hardt. Dette har, ifølge avisa, ført til økte priser på sukker og sukkervarer på 8,9 prosent i 2023, og veksten er ventet å fortsette også i 2024.

Mondelez-sjef Dirk Van de Put har også varslet en prisoppgang på deres godterier til neste år, ifølge Bloomberg. Mondelez lager blant annet Oreo og Toblerone, men eier også norske Freia, og dermed Melkesjokolade, Kvikk Lunsj, Non Stop og det meste som er godt her i verden.

The Guardian siterer klimaøkonomen Gernot Wagner på at man ikke kan benekte klimaendringenes betydning her.

– Ekstremvær påvirker maten. For et år siden var det avokado, nå er det sukker, sier Wagner, ifølge The Guardian.

Værfenomenet El Niño startet i år spesielt tidlig, og har bidratt til at 2023 ble tidenes varmeste år globalt.

Norske priser i været

Også i Norge stiger prisene på sukkervarer kraftig. Særlig melis ble nesten dobbelt så dyrt i løpet av 2023. Men også sukkerprisene økte med 20 prosent. Sjokoladeprisen økte «bare» med 12,4 prosent, men det er også en vare som har falt dramatisk i pris fram til starten av 2023.

I februar kunne NTB melde at sjokoladeprisen nådde et nytt bunnpunkt, da hadde den falt med over 17 prosent på seks år.

Skal vi tro tallene fra Statistisk sentralbyrå bør du holde deg til sukkertøy, og bake med sirup, hvis du kjenner søtsuget presse på, men ikke vil være med på prisgaloppen.

