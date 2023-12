Sikret videre drift: – Ville vært håpløst uten Evangeliesenteret

Torsdag arrangerte Evangeliesenteret sin årlige julemiddag for senterets brukere. Normalt kommer det ca. 500 rusavhengige i løpet av dagen, og i tillegg til julemat ble det delt ut presanger og det var levende musikk.

I år fikk de også besøk av Oslos nye ordfører, Anne Lindboe (H), og varaordfører Julianne Ofstad (Frp). De hadde med seg to millioner kroner, som Evangeliesenteret hadde søkt om.

Det sikrer videre drift for Evangeliesenteret. Noe som betyr mye for Oslos rusavhengige.

Ville dødd

Blant de mange som hadde funnet veien til Evangeliesenteret for julemat og gaver, var Elisabeth og eksmannen Morten.

– Jeg har vært her i tre-fire år, sier Elisabeth, som nøt pinnekjøtt og riskrem sammen med flere hundre andre denne torsdagen før jul.

– Mange flere hadde dødd på gata hadde det ikke vært for Evangeliesenteret. Hit kan de komme for å få mat, og det gjør livet mye enklere for veldig mange, sier Elisabeth til Dagsavisen.

– Livet ville vært håpløst uten dette tilbudet, sier hun ærlig.

Selv kommer hun hit for å få mat, når pengene ikke strekker til.

– Derfor er dette tilbudet veldig viktig, sier 59-åringen.

Og kommer med en klar oppfordring til de som bestemmer i byen.

– De må åpne pengesekken. For dette tilbudet som Evangeliesenteret, og andre frivillige organisasjoner driver med er livlinen for mange, sier hun.

Fengsel

Etter en bedre pinnekjøttmiddag tar 72-år gamle Jan Erik seg tid til en part før desserten. På gulvet plasserer han to fulle bæreposer med mat som han skal ta med seg hjem.

Han begynte med hasj i Slottsparken i 194, på en tid hvor vi knapt nok hadde hørt om rusmisbruk. Siden har lovet vært preget av rus og narkotika.

Jan Erik er på Evangeliesenteret to ganger i uken for å få matvarer. (Tom Vestreng)

– Jeg har vel sittet inne en tre-fire år til sammen på grunn av narkotika, sier han ærlig.

Nå har ha vært rusfri i to år, og bor i en kommunal leilighet på St. Hanshaugen.

– Det var ved en tilfeldighet jeg fikk vite om dette tilbudet for et par år siden. Siden den gang har jeg vært her to ganger i uken for å spise og få med meg mat hjem, sier han.

– Jeg er ikke den jeg en gang var, så det å ha dette tilbudet er veldig viktig for meg. Både å spise her, og får med meg matvarer hjem. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten. Jeg hadde aldri kommet til å lage middag for meg selv. Da hadde det bare blitt brødmat, sier han.

Han forteller at han er avhengig av maten og hjelpen han får av Evangeliesenteret.

– Som minstepensjonist strekker ikke pengene til. Derfor er jeg veldig takknemlig for den hjelpen jeg får her, sier han.

Lovet penger

I år etter år har Evangeliesenteret måtte slåss for midlene. På nær hvert eneste budsjett har det blitt foreslått kutt, men de har blitt reddet under forhandlingene byrådet.

Evangeliesenterets matutdeling er landets største matstasjon via Matsentralen sitt system. Årlig deler Evangeliesenteret ut over 500 tonn mat til rusavhengige i Oslo sentrum. Ingen andre organisasjoner i Norge henter mer mat på Matsentralen enn det Evangeliesenteret i Oslo gjør.

– Det har derfor vært med stor fortvilelse at kommunen tidligere har ønsket å spare penger på dette livsnødvendige arbeidet. Vår brukergruppe har opplevd som et slag i ansiktet når arbeidet har blitt truet med nedleggelse, sier Stian Ludvigsen, bestyrer ved Evangeliesenterets Kontaktsenter i Oslo, til Dagsavisen.

Nå ser det lysere ut.

– Vi hadde besøk av Anne Lindboe (Høyre) i 2022, før hun ble ordfører i Oslo. Da lovet hun at hvis Høyre kom til makten skulle de ikke kutte bevilgningen til Evangeliesenterets matutdeling. Nå er hun ordfører, og Høyre har sammen med Venstre, KRF, og Fremskrittspartiet innvilget vår søknad på to millioner kroner. Det har aldri tidligere skjedd at vi har fått det vi har søkt om, dette er en enestående nyhet for alle rusavhengige i Oslo, sier Stian Ludvigsen.

Ordfører Anne Lindboe var glad for å kunne overbringe nyheten til brukerne, og høstet juvel da hun og Stian Ludvigsen fortalte nyheten.

– Å ha et slikt senter som Evangeliesenteret betyr alt for de som trenger hjelp. For de som sliter aller mest. Det er mennesker som står i store livskriser som vet at de kan komme hit. Det er varmt, det er god mat, det er hyggelig og det er godt samhold. Det er ikke bare maten, men også fellesskapet som er viktig her, sier ordfører Anne Lindboe til Dagsavisen.

Ordfører Anne Lindboe (H) (Tom Vestreng)

– Har det vært vanskelig å finne penger til dette?

– Det er mange prioriteringer nå, men dette er viktig. Både for byrådet, for oss, KrF og Frp har det vært viktig å stille opp for de som har minst. Så det var ikke så vanskelig å finne pengene. Skulle bare mangle. I år er ikke virkelig ikke året man kutter i tilskuddet til tiltak som leverer mat og matposer til de som sliter og står på utsiden. Det har aldri vært viktigere enn nå, sier ordføreren.

Budsjett

Evangeliesenteret har et budsjett for 2024 er på 3.330.000 kroner. De resterende over de to millionene fra Oslo kommune kommer fra innsamlinger og diverse fond det er søkt midler fra.

– Det er et nøktern budsjett, og vi har kun tatt høyde for det vi trenger, sier Stian Ludvigsen.

I fjor var de nær på å måtte kutte hele mattilbudet, men ble reddet av Rødt i siste instans, som gjennom forhandlinger med byrådspartiene Ap, MDG og SV, sørget for at de fikk 1,1 millioner kroner i støtte.

Evangeliesenteret har 72 frivillige som bidrar til at flere hundre rusavhengige får mat. I fjor hadde de 50.000 besøkende på senteret i Osterhaus’ gate i Oslo. I år nærmer de seg 60.000 besøkende.

– Det er et stort apparat og vi sparer samfunnet for mye. Men det koster å drive, selv om vi får maten gratis. Vi har kostnader til strøm, husleie, og ikke minst transport av maten, sier Ludvigsen.

