Sikret videre drift på Grønland Seniorsenter

Bydel Gamle Oslo måtte kutte 50 millioner kroner på neste år budsjett, og ett av kuttforslagene var å kutte driften ved Grønland Seniorsenter.

Det fikk politikerne til å steile, og samtlige gruppeledere på rødgrønn side var sjokkert over lista over tilbud bydelsadministrasjonen hadde foreslått kutt og omstillinger i.

Mangfoldsfokus

– Dette er Gamle Oslos eneste seniorsenter og eneste senter med mangfolds-fokus. De har egen gruppe for eldre LHBTQ-personer, de har mange frivillige engasjert i å hjelpe med alt fra datahjelp til å reparere klær. I programmet har de både internasjonal dag og regnbuetreff. Unikt i Oslo, sa Rødts Ane Katrine Øverseth Olsen til Dagsavisen.

I forrige uke arrangerte brukerne av senteret en demonstrasjon mot nedleggelse av senteret. Målet var å synliggjøre senterets viktighet i nærmiljøet.

Leder for BU i Bydel Gamle Oslo,Agnes Nærland Viljugrein (Ap) (Amanda Iversen Orlich)

– Vi måtte prioritere knallhardt, og vi klarte å redde flere av tilbudene, blant annet ta penger fra bydelens innkjøp og omdisponere, men ikke alt, sier leder av bydelsutvalget Agnes Nærland Viljugrein (Ap) til Dagsavisen.

– Vi måtte endevende budsjettet for å finne løsninger, sier nestleder i Bydelsutvalget, Gyda Kjekshus (SV) som sammen med de andre gruppelederne mener det var absolutt nødvendig å reversere kuttene i viktige tilbud for beboerne i Gamle Oslo.

Samarbeidspartiene Ap, SV, MDG og Rødt har sammen forhandlet og reddet Grønland seniorsenter som sto i fare for å bli nedlagt på grunn av foreslåtte kutt.

– Vi mener at det er riktig, for hvis de eldre ikke trives og har tilgang til gode aktiviteter og god mat, da kan de bli syke, ensomme og dermed trenge mer kostnadskrevende hjelp fra bydelen, uttaler gruppelederne fra Ap, SV, MDG og Rødt.

Sommerjobber

De ble også prioritert penger til sommerjobber for ungdommer i bydelen, svømmeopplæring, penger til FRIGOs (Friluftssenteret i Gamle Oslo) aktivitetstilbud for barn og unge og videreført skolemat på Tøyen og Vahl skole.

– Hvis barna ikke får mat og energi til skoledagen, kan resultatene synke og flere kan falle utenfor, og sommerjobber til ungdom gir dem verdifull arbeidserfaring og noe meningsfylt å gjøre, hvilket er viktig å opprettholde sier Cindy Robles, gruppeleder for MDG i Gamle Oslo.

– I tillegg var det viktig å få beholdt helge- og ferieåpning av Riverside ungdomshus, som i tillegg til Grønland seniorsenter er et viktig sted for ungdom som skaper trygghet gjør viktig forebyggende arbeid, så det har blitt prioritert i et trangt budsjett, sier Ane Katrine Øverseth Olsen, gruppeleder for Rødt i Gamle Oslo.

Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt) (Ihne Pedersen)

Rammekuttene fra byrådet og manglende kompensasjon for endringer i befolkningen,gjorde at Bydel Gamle Oslo måtte kutte med 50 millioner kroner. Blant kuttene var det foreslått å kutte støtten til Grønland Seniorsenter med to millioner kroner. Noe som ville betydd en nedleggelse.

– Våre omdisponeringer i budsjettet er rett og slett investeringer som gjør at vi slipper å bruke mer penger senere, men vi er alle bekymra for kommende kutt og det er helt avgjørende for oss at bydelene sikres nok penger i budsjettet fremover hvis vi skal ha mulighet til å tilby velferdstilbud på samme nivå, uttaler gruppelederne på rødgrønn side i Gamle Oslo, sier hun.

Bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo, Tore Pran Olsen forklarer reverseringen slik, i en e-post til Dagsavisen.

– Hele kuttet ble reversert. Man kuttet i sentrale avsetninger, men i realiteten benytter man en del av bydelens mindreforbruk på cirka 75 millioner kroner som er oppspart over flere år til å dekke dette. Dette er foreløpig, men blir tilbakeført når regnskapet er godkjent ut på våren, forklarer bydelsdirektøren.

