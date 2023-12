SV: Fikk 300 friske millioner for å forsterke tannhelsetjenesten

Fortsatt er det slik i Norge at tennene ikke «regnes» som en del av kroppen, og derfor kan tannbehandling koste dyrt. Og mange tar seg ikke råd, selv om tannverken herjer i munnen, og tennene ramler ut.

– SV gikk til valg på en tannhelsereform og har etter valget kjempet for denne saken i hver eneste budsjettforhandling med regjeringen. Steg for steg faller stadig flere brikker på plass, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV til Dagsavisen.

Krav

Da regjeringspartiene Ap og Sp skulle ha igjennom statsbudsjettet for 2024, måtte de forhandle med SV for å få til dette.

Et av SVs krav var å styrke tannhelsetjenesten.

– Med SVs siste gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen er tannhelsereformen i ferd med å bite seg fast i den norske velferdsmodellen. 300 friske millioner går til å styrke den offentlige tannhelsetjenesten, og det oppsøkende arbeidet mot dem som allerede har rett på tannhelsehjelp skal forsterkes, sier Hussein.

Marian Hussein i Sosialistisk Venstreparti. (Mimsy Moller)

I Norge er all tannbehandling, unntatt regulering, gratis opp til 18 år. Fra 1. januar 2023 fikk unge voksne fra det året de fyller 21 år, til og med det året de fyller 24 år, rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling.

Med SVs siste gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen er tannhelsereformen i ferd med å bite seg fast i den norske velferdsmodellen. — Marian Hussein (SV)

Men er du eldre enn 24 må du betale selv.

– Tannhelsereformen biter seg for alvor fast i den norske velferdsmodellen, selv om høyresiden fortsatt nekter å godta at tennene er en del av kroppen. Jeg mener at en av de største helsereformene vi har sett på mange år, nå har kommet for å bli.

[ – En seier for folk som virkelig trenger det ]

Etter 2021

Etter regjeringsskiftet i 2021 fikk SV gjennomslag for en bedre tannhelsetjeneste, noe som ifølge SV har ført til at 270.000 personer har fått nye og bedre rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten.

– SV har brukt makten vi har som budsjettpartner for regjeringen godt. Vi kommer ikke til å gi oss før reformen er gjennomført, og tannhelse likestilles med andre helsetjenester. Høyresiden vil sikkert gå til valg på å prøve å reversere dette, men jeg tror det er for seint, sier Hussein, og ramser opp noen av tiltakene de har fått gjennomslag for:

Tjenestene er styrket med til sammen én milliard kroner.

Tannhelseutvalget er satt ned, og leverer sin rapport i 2024. Formålet er hvordan tannhelse kan sidestilles med andre offentlige helsetjenester.

Forslag om å lovfeste tannhelsetjeneste for unge voksne til og med 24 år er sendt på høring.

Rusavhengige og innsatte i fengsler får styrkede rettigheter.

Personer med rett på tannhelse i dagens lovverk skal få oppsøkende tannhelsehjelp.

– Tannhelsereformen består ikke bare av nye rettigheter, vi sørger også for at det følger penger med. Derfor har det vært viktig for oss at fylkene nå får råd til å oppgradere og styrke tannhelsetjenesten, når vi innfører nye, varige rettigheter, sier Hussein.

Sårt tiltrengt

– Disse pengene er sårt tiltrengt for en tjeneste som allerede er underfinansiert. Midlene vil i hovedsak sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i bedre stand til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene de er satt til å gjøre, skriver Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening i en e-post til Dagsavisen.

Midlene vil i hovedsak sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i bedre stand til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene de er satt til å gjøre. — Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening

– Er beløpet mer symbolsk enn ekte?

– Midlene er i aller høyeste grad ekte og sårt tiltrengt. De er faktisk ikke tilstrekkelig for å sikre rettighetene til enkelte slik de står i dagens tannhelsetjenestelov. Den norske tannlegeforening mener økt finansiering er avgjørende for å sikre hele befolkningen rett og tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

Heming Olsen-Bergem, president i Norges tannlegeforening (Privat)

– Tannhelse regnes ikke som en del av kroppen i dag, og mange har ikke råd til å gå til tannhelsen. Bør tannhelse sidestilles med andre helsetjenester, og hva er deres oppskrift?

– Munnen er en del av kroppen og tannhelse en del av helsa, derfor må tannhelsetjenester inngå i myndighetenes ansvar for å sikre befolkningen rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Den norske tannlegeforening mener at det er den enkeltes behov for nødvendig og forsvarlig tannbehandling som må styre prioriteringene i tannhelsetjeneste, og ikke som i dag avledede rettigheter på gruppenivå, sier han.

[ – Smilet skal ikke ha noe klasseskille ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen