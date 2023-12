Sjødin langer ut mot dårlig politiarbeid etter frifinnelse i Tengs-saken

Til TV 2 påpeker Sjødin at politiet ikke etterforsket tipsene som kom inn etter at 17 år gamle Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995.

– Grete Strømme skrev en 26-siders rapport om Vassbakk, og den ble holdt skjult for fetterens forsvarere. Hele tiden har bevis som har kunnet blitt knyttet til saken, blitt ødelagt i politiets varetekt, sier Sjødin til kanalen.

Han var forsvarer for Tengs' fetter, som i 1997 ble dømt for drapet. Året etter ble han frikjent, men dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre. I 2022 opphevet Agder lagmannsrett den 24 år gamle dommen.

– Hvis man ødelegger saker, så kan dette fort bli resultatet. De holdt fast på fetteren i så mange år. Politiet var så ensidig i mange år og det er sånn ødelegger man rettssaker, sier Sjødin.

Vassbakk som ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Tengs, ble tirsdag frifunnet i Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten mener at nøkkelbeviset, et Y-DNA-funn på Tengs' strømpebukse, ikke holder til å dømme ham.

