Ut mot sosialbudsjettet: – Dette er ikke godt nok

– For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur, sa SV-leder Kirsti Bergstø ifølge NTB da hun sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) presenterte resultatene fra tre ukers forhandlinger om statsbudsjettet mellom regjeringspartiene og deres foretrukne budsjettpartner SV.

SV mener de «sikrer historisk mye til miljø og rettferdighet». Studenter, barnefamilier og folk på minsteytelser har fått mer på det ferdigforhandlede budsjettet, som har vokst siden regjeringen la det fram 6. oktober.

– Vi er jo glad for det SV har fått til i forhandlingene. Men helt overordnet er ikke dette god nok sosialpolitikk fra regjeringen. Dette holder ikke, sier Fellesorganisasjonens (FO) forbundsleder Marianne Solberg til Dagsavisen.

– Trenger et skikkelig krafttak

FO organiserer landets sosialarbeidere, som i hverdagen ser folk som sliter med fattigdom og dyrtid. De har tidligere vært blant de organisasjonene som har etterlyst en krisepakke mot fattigdom. Det har de ikke fått, mener forbundslederen, selv om SV har sørget for at studenter, barnefamilier og folk på minsteytelser har fått mer på det ferdigforhandlede budsjettet. Viktige gjennomslag for partiet i forhandlingene er at de kan spe på på regjeringens budsjett med 1, 9 milliarder kroner i økt barnetrygd og 539 millioner i økte ytelser til uføre.

– Det er alltid bra at man øker minstesatsene, dette er noe av det vi har krevd. Dessverre må jeg si at dette kommer ikke til å monne, når vi ser hva slags tid vi lever i, med dyrtid, rentehevinger og prisvekst. Vi er redd for at vi nå ser en fattigdom som får tid til å bite seg fast, sier Solberg, som frykter et samfunn der forskjellene kommer til å øke mer og mer i årene som kommer.

– Det helt åpenbare grepet de kunne tatt, er å øke sosialhjelpssatsene opp til SIFO-nivå. Det har vært den klare anbefalingen fra FO i mange år, sier hun, og viser til forskningsinstituttet SIFOs standard for et rimelig forbruk i en husholdning.

– Ikke godt nok

Hun syns at regjeringen, som et minimum, kunne gitt et tydelig styringssignal om at det skal være rom for NAV-ansatte lokalt til å være rause i skjønnsutøvelsen sin, i tråd med en veileder som ble sendt ut vinteren 2022.

– For nå er det så vanskelig for folk. Mange trenger akutt hjelp i den krisen de står i nå, og det ligger ikke noen umiddelbar hjelp til dem i dette budsjettet. De ansatte skal vite at de har rom til å utøve faglig skjønn. Når du går på sosialhjelp, skal du ikke måtte supplere ved å stå i matkø. At vi får lange matkøer, er ikke annet enn et sykdomstegn for velferdsstaten, mener hun.

– Dette budsjettet burde hatt som mål å fjerne matkøene. Det tror jeg ikke engang regjeringen selv har tro på at de klarer med disse tiltakene. Det gjør ikke vi heller. Da er det ikke godt nok, sier FO-forbundslederen.

– Små steg

I AAP-aksjonen, som engasjerer seg spesielt for de som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), var det også stor skuffelse over den sosiale profilen på regjeringens budsjettforslag da det ble lagt fram i begynnelsen av oktober. Regjeringen foreslo en økning på 71 milliarder på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, som var på hele 653,3 milliarder kroner.

FOs leder Marianne Solberg er ikke fornøyd med sosialbudsjettet for 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Dette er et trist statsbudsjett. Det ser ut som en økning, men det er egentlig ingen økning. Det gis ikke noe ekstra, vi får ikke mer å rutte med, sa Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen til Dagsavisen, og la til:

– Grunnen til at det ser ut som en økning, er blant annet at det blir flere alderspensjonister, flere kommer inn på uføretrygd og AAP. Men vi som alt mottar en ytelse fra NAV får ikke noe mer. Dette er ikke et budsjett som bekjemper fattigdom eller får ned matkøene, sa hun.

Etter budsjettforhandlingene har SV fått økt ytelsen også til de som mottar AAP. Dette skal gi 5000 kroner mer i året.

– Dette er små steg i riktig retning, sier Thoresen til Dagsavisen etter regjeringens budsjettenighet med SV i Stortinget.

– Men vi sitter igjen med mange spørsmål. Vi må nå gå grundig inn i tallene for å se hvordan dette slår ut i praksis, før vi kan juble, sier hun til Dagsavisen.

SVs resultater i budsjettforhandlingene:

Etter tre uker med budsjettforhandlinger med regjeringspartiene har SV fått gjennomslag for dette på det sosialpolitiske området, viser partiets egne tall:

• 880 millioner til gratis halvdagsplass på SFO for tredjeklassinger

• 300 millioner til oppbygging av offentlig tannhelse i fylkene

• 1,9 milliarder i økt barnetrygd, 2400 kroner i året per barn over 6 år

• 539 millioner i økte ytelser til uføre og de som mottar arbeidsavklaringspenger, opptil 6000 kroner i året for uføre og 5000 kroner i året for de som mottar arbeidsavklaringspenger.

• Økt studiestøtte med 10 prosent

• Fem milliarder i økt låneramme til Husbanken

• En milliard til studentboliger

• En milliard til startlån

• En milliard til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

• To milliarder til å styrke Husbanken generelt

Statsbudsjettet for 2024 ble vedtatt i Stortinget mandag.

