Håndskrevne sangtekster av David Bowie kan auksjoneres bort til over 1,4 millioner kroner

Det er snakk om sangene Rock n’ Roll Suicide og Suffragette City, som begge er med på hans album fra 1972 «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», skriver BBC.

Begge sangene, som er håndskrevne, auksjoneres bort med artistens egne notater og rettelser. Tidligere har en side med teksten til hitten Starman, som også var håndskrevet, auksjonert bort for 2,2 millioner.

Etter at artisten døde av leverkreft i 2016, 69 år gammel, ble flere av hans eiendeler gitt til den opprinnelige eieren av Bowie i Trident Studio, inkludert sider med originale tekster med artistens håndskrift og notater. Mange av sidene ble lånt ut til Victoria and Albert-museet i London, der de ble værende i fem år da den turnerte verden rundt mellom 2013 og 2018.

Flere ting til salgs

Salget skjer på tirsdag, og inkluderer en tekstbok med tekster til sangene She’s Electric, Going Nowhere, Step Out Tonight, Rockin’ Chair og Champagne Supernova. Men det er ikke bare sangtekster som er til salgs, også gitarer og forsterkere fra andre artister er også ute til auksjon.

Bowies håndskrevne sangtekster har en prislapp på 680.000 til 1,4 millioner kroner.

Ikke første auksjon

Det er ikke første gang tekster fra Bowie legges ut på auksjon. I januar i år ble teksten til sangen hans The Jean Genie solgt for 770.000 kroner på auksjon, skriver BBC. Sangen ble gitt ut i 1972, og havnet på andreplass i de britiske topplistene. Papiret med håndskrevne sangteksten besto av 18 linjer på et A4-ark, som ble signert med dato av Bowie selv.

På forhånd ble det estimert at arket ville bli solgt for mellom 600.000 og 900.000 kroner. Teksten ble lagt ut til salgs fordi eieren hadde sett de høye prisene tekstene til Bowie ble solgt for, skriver den britiske avisen.

