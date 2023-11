Mener regjeringen burde hente ut flere fra Gaza

Lørdag kveld landet det første flyet med Gaza-flyktninger på norsk jord. 57-åringen Safwat Diab var blant dem som satt om bord. På Gardermoen ble han møtt av sine barn og andre familiemedlemmer i Norge, i tillegg til et samlet pressekorps.

– Jeg er glad for å være tilbake i fredelige Norge med familie og venner. Samtidig er mitt hjerte knust, fordi jeg tenker på min familie og mitt folk i Gaza som utsettes for folkemord av den israelske okkupasjonen, uttalte han da, ifølge NTB.

Noen dager senere, etter å ha fått hvilt seg etter den strabasiøse flukten, snakker han med Dagsavisen. Da gjentar han hvor glad han er for å ha blitt evakuert fra krigen. Og hvor urettferdig det føles at mange av hans nærmeste familiemedlemmer ikke får den samme hjelpen.

– Jeg mener det er urettferdig at de må bli igjen. Jeg skulle ønske mine brødre og søstre også fikk muligheten til å komme til Norge. De frykter for livene sine og føler seg hjelpeløse, sier Diab.

Redd de skal miste livet

Det er anslått at over halvannen million mennesker er på flukt i Gaza, etter at Israel startet en bakkeoffensiv som svar på Hamas-angrepet den 7. oktober. Så langt har Norge bidratt til å hente ut 217 personer siden onsdag forrige uke. Dette er i all hovedsak norske statsborgere og personer med nær tilknytning til Norge. Ifølge Utenriksdepartementet er det fortsatt rundt 60 personer igjen i Gaza som faller inn under denne kategorien.

Det gjør ikke de tre brødrene og to søstrene til Safwat Diab. Selv om han har en nær tilknytning til sine søsken og barna deres, så regnes de ikke som personer med nær nok tilknytning til Norge til at norske myndigheter kan bistå dem med å evakuere. Uten denne hjelpen sitter de fast i Gaza, ifølge Diab.

– Jeg er veldig bekymret for dem. De kan ikke forlate Gaza. Som palestinere har de ikke lov til å krysse grensen til Egypt. Det er bare snakk om flaks og tilfeldigheter om de lever eller ikke, sier han.

[ Ber Norge forsøke å stanse våpenpakke til Israel ]

Evakuerer også ikke-norske statsborgere

Siden 7. oktober har Utenriksdepartementet og andre offentlige instanser jobbet med å yte bistand til nordmenn i Gaza, blant annet via diplomatisk arbeid og konsulær bistand. Ifølge Diab er det kun som følge av myndighetenes arbeid at han og andre norsk-palestinere fikk krysse grensen over til Egypt.

I utgangspunktet er det kun norske statsborgere som får denne bistanden fra norske myndigheter. Men det finnes unntak. En instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet åpner for at følgende personer også kan gis en vei ut av Gaza og innreise til Norge:

Foreldre som reiser med mindreårige barn som er norske borgere fra Gaza, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge, og som omfattes av assistert utreise fra Gaza i regi av norske myndigheter.

Mindreårige barn av norsk borger som reiser sammen med søsken som er norsk borger, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge.

Denne instruksen, som rent formelt kun er en anmodning, har blitt fulgt opp i praksis. Utenriksdepartementet bekrefter til Dagsavisen at både enkelte foreldre og barn som ikke er norske statsborgere har blitt hjulpet ut av Gaza og evakuert til Norge siden onsdag forrige uke.

– Dette skjer i tråd med den instruksen Justis- og beredskapsdepartementet har gitt i forbindelse med assistert utreise fra Gaza, forteller kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen.

Hun svarer ikke på spørsmål om hvorfor ikke andre nære familiemedlemmer til nordmenn evakueres fra Gaza også, eller hva som avgjør hvorvidt en person som ikke er norsk statsborger får denne hjelpen.

Palestinere med utenlandske pass får krysse Rafah-grenseovergangen til Egypt på den sørlige Gazastripen. Bildet er tatt tirsdag 21. november. (IBRAHEEM ABU MUSTAFA/Reuters)

[ Norsk-jødiske Elin: – Jeg tror ikke Israel blir det samme igjen etter dette ]

Sitter med skyldfølelse

Fordi norske myndigheter ikke ville gi Diabs søsken og søskenbarn den samme hjelpen som han selv fikk, sitter han nå igjen med en enorm skyldfølelse.

– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg er trygg, mens de fortsatt er i fare, og at jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem med å komme seg i sikkerhet, sier han.

Han har fortsatt kontakt med familiemedlemmene sine, men kontakten er sporadisk. Internett- og telefonforbindelsen til Gaza blir ofte brutt. Han frykter familiemedlemmene vil dø av enten bomber eller sult.

Diab understreker samtidig at han er svært takknemlig for arbeidet som norske myndigheter har lagt ned for å hjelpe folk som ham selv ut av Gaza. Han nevner særlig statsminister Jonas Gahr Støre som sentral i dette arbeidet.

Han ville heller ikke klandret norske myndigheter dersom noen av hans familiemedlemmer mistet livet som følge av krigen.

– Når det gjelder skyld: Jeg skal ikke skylde på dem som hjelper, men på dem som begår forbrytelser i Gaza og deres støttespillere, sier Diab.

– Jeg setter pris på det den norske regjeringen har gjort. Jeg skulle bare ønske at de kunne åpnet opp for å evakuere andre familiemedlemmer, som brødre og søstre, til Norge også, om enn bare midlertidig, legger han til.

[ Utenriksministeren: – Det er ikke til å holde ut at minst 5500 barn er drept i Gaza ]

[ Hamas’ politiske leder: Vi nærmer oss avtale om våpenhvile ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen