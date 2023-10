Ber Norge forsøke å stanse våpenpakke til Israel

Onsdag formiddag landet USAs president Joe Biden i Israel, dagen etter sykehusangrepet som skal ha tatt livet av flere hundre sivile i Gaza. Noen dager i forveien hadde Det hvite hus kunngjort at de ville forsøke å presse gjennom en ny våpenpakke for Israel og Ukraina i Kongressen. Den vil være «betydelig høyere» enn to milliarder dollar, ifølge en uttalelse fra sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. The New York Times skriver at Israel har bedt USA om 10 milliarder dollar i militær nødhjelp.

Forslaget har fått SV til å reagere. Nå maner de utenriksminister Espen Barth Eide til å be USA om å stoppe våpenpakken.

– Slå nummeret til Det hvite hus, Eide. Fortell at det er mat, vann og medisiner som trengs. Ikke våpen og ammunisjon, sier Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson i SV, til Dagsavisen.

Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson i SV, mener en våpenpakke fra USA til Israel bare vil eskalere konflikten i Midtøsten. (Javad M.Parsa/NTB)

Tusenvis døde

SV frykter at den foreslåtte våpenpakka, som foreløpig ikke inneholder detaljer om innhold eller fordeling mellom Israel og Ukraina, kan forsterke konflikten i Gaza og resten av Midtøsten.

– Amerikanske militære donasjoner til det som allerede er verdens femte største militærmakt vil eskalere situasjonen med risiko for spredning til nye områder, sier Fiskaa.

Onsdag meldte palestinske helsemyndigheter at 3.478 personer er drept i angrep på Gazastripen siden 7. oktober, skriver NTB. Minst 1.400 personer ble drept i Israel da Hamas angrep landet den 7. oktober. I tillegg ble 199 mennesker bortført til Gazastripen, ifølge Israels hær.

Foreløpig er det ingen tegn på at konflikten vil avta. I stedet snakkes det om en mulig bakkeinvasjon på Gazastripen av det israelske militæret. SV mener en våpenpakke fra USA vil være nok et steg i feil retning.

– Det er våpenhvile, ikke eskalering, som trengs nå. Om Biden imøtekommer Israels ønske om militærhjelp for 10 milliarder dollar vil det helle bensin på bålet, sier Fiskaa, som gjentar oppfordringen til Norges nye utenriksminister.

– Jeg vil oppfordre utenriksminister Espen Barth Eide til å bruke sine diplomatiske kanaler til Det hvite hus til å advare mot mer militærhjelp i denne situasjonen. Det som trengs nå er nødhjelp, ikke våpen.

Dagsavisen har vært i kontakt med UD for en kommentar fra Barth Eide, men ikke fått svar.

Fakta om Gazastripen

360 kvadratkilometer stort område, litt større enn Hamar kommune.

Rundt 2,3 millioner palestinske innbyggere, nesten halvparten er barn. Største by er Gaza by med cirka 600.000 innbyggere.

Grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. Okkupert av Israel i 1967.

Israel trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at den palestinske islamistbevegelsen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

FN anser fortsatt området for å være okkupert.

Israel har gjennomført fire store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat.

Styres av Hamas, som 7. oktober gikk til angrep på Israel med tusenvis av raketter og flere hundre krigere.

Kilde: NTB

