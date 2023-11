Heliplattform: Godkjente det mest skånsomme alternativet

De gir tillatelse til den mest skånsomme løsningen, H4, som var ønsket av leger, ansatte og pårørende.

I slutten av oktober i fjor ga PBE Oslo universitetssykehus rammetillatelse til å sette opp en ny plattform for de nye redningshelikoptrene SAR Queen AW101. Problemet var at plattformen var plassert rett ved siden av nyfødtintensiven. Noe som medførte massive protester.

De mente at landing av helikoptre rett utenfor nyfødt-intensiven ville være skadelig for de aller minste og mest sårbare barna.

Nå har de landet på en ny løsning, et stykke unna nyfødtintensiven.

Utenfor nyfødtintensiven

Overlege ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet, Sverre Medbø, var en av de som var oppgitt over planene om å bygge helikopterplattform rett utenfor nyfødtintensiven på Rikshospitalet.

– En tullete beslutning helt uten medisinsk forankring, sa han til Dagsavisen i oktober i fjor.

– De har valgt den mest lettvinte løsningen. Den som er billigst. Det andre, og mye bedre alternativet, som er på et område hvor det er kontorer, og overnattingsmuligheter for pårørende, vil visstnok bli mye dyrere blant annet på grunn av grunnforholdene, sa han.

Protestene var såpass massive, at det ble innkalt til egen høring i Oslo bystyre, hvor ledelsen i OUS gikk langt i å innrømme at forslaget de kom med ikke var utredet godt nok.

– Det utredes nå en alternativ plassering lenger nord på Rikshospitalet, sa Bjørnbeth under høringen, og påpekte at helikoptertransport er et livreddende tiltak for akutt og kritisk syke/skadde pasienter.

– Jeg regner med at vi vil sende inn en ny søknad på alternativ H4, sa han under høringen.

Søknad ble sendt, og nå har PBE godkjent H4-alternativet for midlertidig helikopterlandingsplass, og forslaget fremmes i et ekstraordinært OUS styremøte på mandag.

– Så da er den saken vunnet, skrev overlege Sverre Medbø i en SMS til Dagsavisen, da han fikk vite om vedtaket.

36 meter over bakken

Tiltaket, eller plattformen er tidsbegrenset, og må være fjernet innen utgangen av 2031.

I rammetillatelsen skriver PBE: Helikopterlandingsplassen etableres elevert med gangbru og tilhørende heis- og trappetårn med tekniske anlegg. Høyden vil være om lag 35 til 36 meter over eksisterende bakkenivå. Tiltaket medfører og etablering av tanker og pumpehus for drivstoff. Som følger av plattformen blir eksisterende vei justert. Videre presiserer ansvarlig søker at den tidsbegrensede plattformen skal betjene både redningshelikoptre (AW101 SAR Queen) og vanlige luftambulansehelikoptre fram til permanent landingsplass står ferdig.

Selv om de har valgt den beste løsningen for pasientene på Rikshospitalet har det kommet mange innvendinger på det vedtatte forslaget:

Negative konsekvenser som følger av sjenerende og tidvis helseskadelige støy- og vibrasjonsnivåer

Tiltakets varighet.

Rotorvind medfører uakseptabel skaderisiko.

Tiltakets negative påvirkning på boligområdene rundt Rikshospitalet.

Helikoptertrafikken vil påvirke barns oppvekstvilkår i svært negativ grad over lang tid.

Tiltaket medfører en langvarig forringelse av viktige tur- og rekreasjonsområder.

Prosjektet ivaretar ikke hensynet til natur og miljø i Gaustadskogen jf. naturmangfoldloven.

Støyen som helikoptrenes inn- og utflygningstrasé genererer strider mot menneskerettsloven.

«Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å gi tidsbegrenset dispensasjon», skriver PBE i rammetillatelsen.

