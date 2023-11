Reddet livet til korona-smittet Lewis (2 måneder)

Det var forrige lørdag at den lille familien på Hamar fikk oppleve noen dramatiske timer.

– Jeg var i bursdagsselskap da samboeren min ringte og ba meg komme hjem. Lewis hadde hatt noen korte pustepauser, forteller pappa Daniel Nordby til Dagsavisen.

Mamma, Annette Havn Borgen, ringte Elverum sykehus og de anbefalte dem å komme til kontroll.

– Mens jeg drev og pakket, ga samboeren mat til Lewis. Rett før vi skulle dra fikk han pustestopp. Jeg prøvde å klype han i foten, men han reagerte ikke. Da sa samboeren min at nå ringer vi 113, sier Nordby.

Det var NRK som omtalte saken først.

Ingenting hjalp

De prøvde å banke han i ryggen, legge han på siden, men ingenting hjalp. Lewis reagerte ikke. Da var det bare å finne et hardt underlag og starte hjerte-lunge-redning.

[ Nakstad om koronaviruset: – Smittetrenden er utvilsomt økende ]

Nordby fikk gjenoppfrisket førstehjelpskurset han hadde tatt for mange år siden da han jobbet på en videregående skole. Men han fikk gode instruksjoner fra operatøren på 113.

– Da jeg begynte første innblåsing, skjedde det ikke noe. Han hevet ikke brystet i det hele tatt. Da kom jeg på noe jeg en gang hadde hørt for lenge siden, at jeg skulle blåse i både bunn og nese. Da fikk jeg jo komprimert, sier Nordby.

Pappas mage er et fint sted å være for Lewis. (Privat)

Kort tid etter at de på nytt fikk livstegn fra babyen, kom ambulansen og Lewis og pappa ble fraktet til sykehuset. På vei til sykehuset stoppet han nok en gang å puste. Ambulansen ble stanset og Lewis fikk igjen hjerte-lunge-redning, forteller Nordby.

På sykehuset gikk Lewis gjennom alle mulige undersøkelser, men ingenting ble funnet. Bortsett fra at han var smittet med covid. Mamma hadde kort tid i forveien fått påvist smitte.

[ «Pandemisjef» Tegnell fikk dødstrusler: – Måtte ha beskyttelse ]

Mildere sykdomsforløp

Vanligvis håndterer barn covid-smitte godt, men de minste kan være utsatt.

– Barn har generelt et mildere sykdomsforløp enn voksne ved covid-19, og de blir sjelden alvorlig syke. Dette gjelder også spedbarn, men det er lav terskel for å innlegge spedbarn med feber eller infeksjonssykdom på sykehus og derfor er det særlig spedbarn vi ser at legges inn av barn med covid-19, skriver Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør, overlege, spesialist i barnesykdommer ved FHI i en e-post.

Stuwitz Berg skriver videre at FHI har som råd at familier med nyfødte og spedbarn, bør begrense eller unngå besøk av voksne og barn med luftveissymptomer. Dette gjelder uansett hvilken infeksjon det er.





Når det gjelder smittede foreldre som har spedbarn i hus, er det vanskeligere å forhindre smitte, siden man ofte er smitteførende før symptomstart og at man lever tett på barnet. Dersom bare en forelder er syk, kan denne forsøke å minimere nærkontakt med barnet i perioden med mest symptomer, vurdere bruk av munnbind og opprettholde god håndhygiene.

Det er godkjent koronavaksine til barn fra alderen 6 måneder til 4 år.

[ – Mamma fortalte aldri at hun var jøde ]

Vis hensyn

Daniel Nordby står fram med historien og har gjennom et innlegg på Facebook minnet folk på at alle bør vise hensyn til smitten. Innlegget er i skrivende stund delt over 800 ganger.

– Jeg vil minne folk på at smitten fortsatt er blant oss. For oss vanlig folk i gata så går det helt fint. Men det finnes folk som nødvendigvis ikke tåler det. Det handler om å ikke være for egoistiske, sier Nordby.

Seksjonsoverlege Lars Tveiten på intensiv for nyfødte ved sykehuset i Elverum sier at det trolig er takket være livreddende førstehjelp fra foreldrene at Lewis nå lever.

– De har jo gjort alt riktig og har antakelig reddet barnet, så det er jo fantastisk, sier Tveiten til NRK.

Nå går det fint med Lewis. Når Dagsavisen snakker med pappa, kjører de bil.

– Han sitter bak i bilen her, sover og har det fint, sier Nordby.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen