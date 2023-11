Nakstad om koronaviruset: – Smittetrenden er utvilsomt økende

FHI venter en økning i influensa- og koronatilfeller og sier sykehusene må være forberedt på at innleggelser med luftveisinfeksjon vil øke utover vinteren.

– Sykehusene forbereder seg hvert år på en ny influensasesong ved å legge om driften og forsøke å holde de ansatte friske. Det som er utfordrende, er en situasjon med mye influensa og covid-19 i de samme vinterukene, sier Nakstad til NTB.

Flere korona-innleggelser

Blant covid-19 pasienter har man sett en tydelig økning av sykehusinnleggelser de siste ukene. Nakstad mener befolkningsimmuniteten er sterkere enn før, men at smittetrenden utvilsomt er økende.

– Vi har passert 400 innleggelser per uke med positiv covid-19-test, og en høyere andel av dem er alvorlig syke, sier Nakstad.

Ulike virusvarianter

Hvilken influensavariant som vil dominere denne vinteren, er for tidlig å si, mener Nakstad.

– Så langt har FHI registrert tilfeller av influensa type A H1N1 og type A H3N2. Den første varianten, svineinfluensaviruset, dominerte tidlig i 2023, men ble etterfulgt H3N2-varianten litt senere på vinteren. Hvilken variant som kommer til å dominere de neste månedene, vet vi ikke sikkert før influensasesongen er ordentlig i gang. Det er for tidlig å si, sier han.

Folk vaksinerer seg senere

Nakstad mener vaksinering vil være avgjørende for hvor alvorlig influensasesongen vil bli.

– Det avhenger av hvilken influensavariant som blir dominerende, hvor mange som har vaksinert seg, og om årets vaksine «treffer blink» eller ikke, sier han.

Siste år falt vaksinedekningen mot influensa fra 63 til 59 prosent for risikogrupper og fra 56 til 50 prosent for helsepersonell, skrev FHI i en pressemelding i oktober.

I Oslo ser det dog ut til at flere ønsker å vaksinere seg.

– Vi ser at folk har vært senere ute med å ta influensa- og koronavaksine i år, men Oslo og andre kommuner forteller denne uken nå om ganske stor pågang av folk som ønsker å vaksine seg, sier Nakstad.

Munnbind bør vurderes

Hans hovedråd er å holde seg hjemme om man føler seg syk. Om man mot formodning må ut blant folk, bør munnbindet vurderes.

– Vårt råd er fortsatt å holde seg hjemme når man er syk. Da bidrar man til å dempe smittepresset og sykefraværet i toppukene for influensa og covid-19. Hvis man likevel må ut blant folk i den smitteførende fasen, for eksempel for å komme seg til lege eller apotek, er det lurt å ta på seg et munnbind for å beskytte andre sier Nakstad.

