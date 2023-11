Katt på resept? Kjør debatt!

Katt på resept kan bli svensk politikk, det er i hvert fall ett av punktene som ifølge avisen Expressen skal debatteres på helgens landsmøte hos svenske Kristdemokraterna. Andre forslag som skal debatteres er å droppe penger til feministorganisasjoner.

– Feministorganisasjoner er ikke noe skattepengene våre skal brukes på, hevder KD-profilen Sara Skyttedal til den svenske tabloidavisen. Men katt som medisin? Ja, det er det ikke bare svenske politikere som snakker om.

Pus som antidepressiva

Å få kjæledyr på resept kan høres vilt ut, men det skjer. Nylig kunne Göteborgs-Posten fortelle om en kvinne i USA som var deprimert etter at kjæledyret hennes døde. Legen så lidelsen og skrev ut en resept – på en ny katt. Kvinnen hadde blitt behandlet for kronisk obstruktiv lungesykdom av sin faste lege Dr. Earl D. King i 15 år.

Han hadde reddet livet hennes tre ganger på intensivavdelingen i Harrisonburg, Virginia, og de hadde fått et nært forhold. Da han kom inn på undersøkelsesrommet denne gangen, satt kvinnen med tårer i øynene. Legen spurte hva som var galt, og kvinnen fortalte om sin sorg. Pus var død.

– Jeg følte at en ny katt var det beste middelet for henne, fortalte Dr. Earl D. King til Washington Post.

Så da legen overleverte et utskrevet sammendrag av besøket og en liste med instruksjoner, inkluderte den en influensavaksinasjon i oktober og en covid-19-vaksinasjon. Øverst på listen sto et punkt som fikk kvinnen til å reagere: en ny katt.

Helsebringende

Flere institusjoner, ogå i Norge, kan fortelle at besøk av dyr gir bedre helse, både fysisk og mentalt blant eldre og demente. NRK har tidligere fortalt om beboerne på Saltdal Sykehjem som kviknet til da de fikk besøk av små lam og fikk lov til å mate dem og ha dem på fanget.

– De blomstret virkelig opp, det var rørende å se. Å uttrykke seg verbalt er ikke like enkelt for alle, men kroppsspråket var tydelig. De smilte og ble litt salige i nærheten av lammet, fortalte en sykepleier til NRK.

Også beboerne ved Mørkved sykehjem i Bodø har kunnet fortelle om gode erfaringer med bruk av blant annet en besøkshund på avdelingene.

