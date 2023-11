Regjeringen vil øke pensjonsalderen

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier Brenna til E24.

Pensjonsutvalget la i fjor fram sine forslag til justeringer av pensjonsreformen fra 2011.

Der ble det foreslått at dagens aldersgrense på 67 erstattes med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. For eksempel må de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense.

Brenna og regjeringen er enig i at aldersgrensen burde økes, og sier at de er enige i hovedtrekkene i utvalgets forslag.

– Jeg mener det fornuftig å øke aldersgrensen gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier Brenna.

Pensjonsutvalget anslår at forslaget vil øke utgiftene mellom 19 og 22 milliarder kroner i 2060, sammenlignet med referansebanen reformen fra 2011 la opp til.

Nå tror og håper Brenna på å finne en bred enighet i Stortinget, til tross for at det finnes enkelte uoverensstemmelser mellom partiene.

– Jeg tror Stortinget er interessert i å finne brede forlik. Vi er helt avhengige av et system som ikke skifter fra statsbudsjett til statsbudsjett eller fra regjering til regjering, sier hun.

