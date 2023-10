Mente det var brødvarer i pappeskene. Det var noe ganske annet

Det var klokken halv elleve onsdag 4. oktober at en norskregistrert bil ble stoppet på grønn sone ved tolletaten på Svinesund.

I bilen satt det en mann med norsk personnummer.

– Han bor nord i landet og forklarer først for tjenestemannen at han har kjørt hjemmefra helt til Göteborg for å treffe en venn, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen.

Det var ikke brødvarer i pappeskene nordmannen forsøkte å smugle med seg. (Tolletaten)

Var ikke brødvarer

Kollegaen som stanset mannen ser at det ligger pappesker under et pledd i baksetet og i bagasjen.

– Kontrollørens spør om han har noe å deklarere. Dette svarer mannen nei på.

På spørsmål om hva pappeskene inneholdt, fikk de et overraskende svar.

– Han sa de inneholdt brødvarer. Men det viste seg å være enorme mengder sigarettpapir, forteller Grandahl.

I bilen hadde mannen til sammen 327.552 lange sigarettpapir.

– Det var av den typen som ofte brukes til å røyke marihuana og hasj. I tillegg hadde han med seg 15 kilo vannpipetobakk, som er forbudt å innføre til Norge.

En kvart million

Da tollerne hadde gjort beslaget, oppsto det en diskusjon om hva verdien på varene var.

– Da mente han at han hadde kjøpt sigarettpapirene for 25.000 kroner. Men da betjentene sjekket verdien dersom du skal kjøpe dette i Norge, viste det seg å være varer for mer enn 250.000 kroner, forteller Grandahl.

Mannen ble anmeldt og kan vente seg en reaksjon fra politiet i etterkant av hendelsen.

– Vi har ikke regnet på verdien i unndratte avgifter. Men vareverdien var uansett langt høyere enn det du har lov til å ha med deg, som er varer for 3000 kroner hvis du er ute av landet under et døgn, og 6000 kroner hvis du er utenfor landet i over ett døgn, forklarer Grandahl.

– Vi fant også ut at mannen har forbindelse til en butikk, så dette var helt klart ment for videresalg.

