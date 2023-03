Polsk vogntog fraktet mer enn bare møbler

Det var den 24. februar at et polsk vogntog passerte grensa mellom Norge og Sverige ved Svinesund. Betjenter stoppet den polske traileren for kontroll, like etter at den forlot rød sone.

– Sjåføren ble sendt tilbake til rød sone og inn i skanneren, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

472 843 kroner i avgifter

Tilbake på rød sone ønsket tollbetjentene å ta en nærmere titt på ekvipasjen, som besto av en polskregistrert trekkvogn og semihenger.

– Sjåføren var en 28 år gammel polsk statsborger. Han fremla dokumentasjon på at han fraktet 4763 kilo med møbler. Lasten til Norge var ifølge papirene deklarert og i orden, opplyser Grandahl.

Når de kjører traileren gjennom skanneren, oppdager imidlertid betjentene noe rart.

– De bestemmer seg for å sjekke pallekassa, som ligger under traileren. Den viste seg å være smekkfull med sprit og sigaretter.

496 liter

Totalt ble beslaget 496 liter brennevin og 60.000 sigaretter, tilsvarende 472 843 kroner i unndratte avgifter. Den polske statsborgeren ble ifølge seksjonssjefen tatt hånd om av politiet.

– Han sa ikke hva han skulle med all spriten og sigarettene, men erfaringsmessig var det nok beregnet på videresalg, sier Per Kristian Grandahl.

