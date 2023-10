Reindriftssame om høyesterettsdommen: – Egentlig skulle staten blitt rævkjørt i en sak som dette

OSLO/FOSEN (Dagsavisen): Onsdag starter nye demonstrasjoner mot statens brudd på menneskerettighetene i Fosen-saken.

Da har det gått to år siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosen-halvøya i Trøndelag er ulovlige uten såkalte «avbøtende tiltak» til reindriftssamene.

I vinter var det stor oppmerksomhet rettet mot regjeringskvartalet, da demonstrantene blokkerte inngangen til flere departementer for å markere 500 dager uten noen tiltak.

Nå har det gått 700 dager.

Tirsdag hadde samiske aktivister og Natur og ungdom et møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forkant av demonstrasjonen.

– Aksjoner er det som gjør at vi får fremgang i denne saken. Møtet med Støre bekreftet for oss at vi må aksjonere, sier aktivist og talsperson for aksjonen, Ella Marie Hætta Isaksen.

– Hvorfor det?

– De har jo ikke forstått noe nytt siden sist. De har ikke noen nye tiltak på bordet, etter det har gått to år, sier hun.

– I en sånn fastlåst situasjon ser vi at våre aksjoner kan bidra til gjennombrudd. Det er håpet vårt, selvfølgelig.

Hun sier det er viktig for dem å gjennomføre aksjonene på tryggest mulig vis. Det er forventet at det er mange demonstranter som møter opp foran Stortinget onsdag morgen.

Demonstrantene mener det tar altfor lang tid etter at en menneskerettighetsdom har falt, før det faktisk skjer tiltak.

– Nå passerer vi to år. Det er en total rettskatastrofe, sier hun, og sier det gjør det vanskelig å ha tillit til egen rettsstat hvis høyesterettsdommer ikke blir fulgt opp.

– Hvor lenge blir dere å holde på?

– Ingen vet.

Støtte fra reinbeitedistriktet

Fosen-saken angår vindkraftverkene i Nord- og Sør-Fosen reinbeitedistrikt.

Terje Haugen i Nord-Fosen Siidaa, som er påvirket av Roan Vindkraftanlegg, sier han ikke visste at det skal være nye demonstrasjoner mot menneskerettighetsbruddene før Dagsavisen tok kontakt.

Det mener han er på sin plass.

– Sånn som saken er nå, er det positivt. Det er helt uakseptabelt og helt bak mål at en stat ikke skal følge en høyesterettsdom, sier han.

– Egentlig skulle staten blitt rævkjørt i en sak som dette. Det er helt meningsløst, sier han, og påpeker han ikke er aksjonist, men reindriftsutøver.

– Merker du at det har skjedd noe siden sist gang det var demonstrasjoner?

– Nei, de står fremdeles og surrer og går disse turbinene, sier han.

– Ingen rettsstat

I april var både olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og daværende landbruksminister Sandra Borch (Sp) på besøk hos Haugen, og viste dem rundt. Flere møter har vært siden demonstrasjonene, og Aasland har beklaget overfor samene for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene. Ministeren lovte en grundig gjennomgang av saken, og i mai tok de initiativ til megling mellom partene i Fosen-saken.

Men på Fosen savner Haugen handling fra regjeringen.

– Ministrene synes det er stort å gå rundt og bli fotografert. Bare de får vist seg fram mener de har gjort et kjempevedtak. Men når det er gått to år. De kan komme å besøke hvert år, men det er ingenting som skjer. De må vise handling, sier han.

– Så du har ikke sett noe handling etter de forrige demonstrasjonene?

– Turbinene står jo, og det er dømt ulovlig. Det kan ikke være store handlingene da, sier han, og mener det er bra for hele Norges befolkning at demonstrasjonene nå begynner i Oslo for å ikke glemme at staten har blitt dømt for menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene.

– Kan staten holde på sånn mot oss, kan de gjør det mot deg også. Vi har ingen rettsstat slik vi ser det i dag, konstaterer Haugen.

Statsministeren: – Ikke aktuelt å rive

Statsminister Jonas Gahr Støre sier bakgrunnen for møtet i dag var å invitere aksjonistene til en kopp kaffe og en prat.

– Det er en god tradisjon å kunne møtes og lytte til hverandre, og jeg er glad for at de ville møte meg. Jeg har stor respekt for at demonstrantene så tydelig gir uttrykk for hva de mener i denne saken, sier Støre til Dagsavisen.

– Har regjeringen gjort noen tiltak som skal sikre overholdelse av rettighetene, utover initiativ til megling?

– Regjeringen har beklaget overfor reindriftssamene på Fosen at vindkraftkonsesjonene innebærer et brudd på menneskerettighetene. Vi jobber for å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen. En mekling vil være den raskeste veien for å finne en løsning, og gir også partene, det vil si reindriften og vindkraftselskapene, mulighet til selv å ha kontroll på løsningen i saken. Vi håper at dette sporet kan føre fram, sier han, og forteller at Olje- og energidepartementet har iverksatt en omgjøringsprosess for å fatte nye vedtak som ikke krenker reindriftens rettigheter.

– I dommen legger Høyesterett til grunn at utbyggingen på sikt vil føre til at reindriftssamene må redusere reintallet betraktelig og at vedtakene ikke inneholder tilfredsstillende avbøtende tiltak. Høyesterettsdommen sier ikke noe om hva som skal skje med vindturbinene.

– Kommer dere til å innfri kravet om å rive turbinene?

– Jeg vil ikke forskuttere utfallet i saken. Men å rive alle vindturbiner på Fosen nå, slik demonstrantene krever, er ikke aktuelt, og heller ikke et sannsynlig utfall av en vedtaksprosess eller en mekling. Utover det er det ikke rett av meg å forskuttere hva som kan bli løsningen.

Striden om vindturbinene

Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.

Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.

Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.

11. oktober 2021 kom kjennelsen fra Høyesterett, som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har beklaget at det foregår menneskerettighetsbrudd.

I mai 2023, etter store demonstrasjoner i Oslo, tok regjeringen initiativ til megling mellom partene i Fosen-saken.

Kilder: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB

