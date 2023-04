FN-organ støtter Fosen-samene i vindkraftsaken

Natt til lørdag kom FNs permanente forum for urfolkssaker ( UNPFII) med kritikk mot Norge i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen.

Ifølge Adresseavisen skriver forumet i en rapport at de støtter høyesterettsdommen, og at de oppfordrer norske myndigheter rette seg etter den.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess konkluderte med at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige. I vinter var det kraftige protester fordi det fortsatt ikke var skjedd noe, 500 dager etter at dommen falt.

Sametingspresident Silje Karine Muotka var i New York sist uke for å tale i forumet. Hun er glad for støtten fra verdens urfolk.

– Jeg er veldig glad for at vi blir hørt internasjonalt. Så får vi håpe at også norske myndigheter hører, sier hun til Adresseavisen.

