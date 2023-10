Morten ble forsøkt sparket av McDonald’s – så klarte han det «umulige»

«Det er helt utrolig hva Morten har fått til.»

«Knallflink og engasjert, han har gjort en kjempejobb.»

«Vilt imponerende!»

Både fagbevegelsen, ungdomsledere og lokalpolitikere hyller Morten Sandangers innsats for å organisere McDonald’s-restauranten på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes.

Klubben er sannsynligvis LOs yngste, med snittalder på bare 18 år.

Mens resten av LO sliter med å rekruttere de yngre, har den unge klubben til Sandanger stabilt høye medlemstall, til tross for det store gjennomtrekket av ansatte som er så vanlig i bransjen.

Står i stormen

Allikevel må den tillitsvalgte innrømme at det har kostet å organisere den sannsynligvis yngste klubben i Norge.

– Spesielt i restaurantbransjen står du i stormen når du fronter et sånt arbeid. Men det er absolutt verdt det, forteller Sandanger selv.

– Du får en helt annen stabilitet av å ha tariffavtale på jobb. Vi blir hørt og tatt mer på alvor enn før.

Sandangers drøm er at han kan komme tilbake til McDonald's-restauranten på Kvadrat om ti år, uten å bli kjent igjen, og se at de ansatte har det bedre enn han selv hadde det. (Jonas Fagereng Jacobsen)

Fra tre til 68

Veien dit var på ingen måte en enkel reise.

Arbeidsgiver ønsket absolutt ikke tariffavtale, den lokale forbundsavdelingen har lite erfaring i bransjen og mange av kollegaene snakker dårlig norsk.

Nok av utfordringer for Sandanger, som selv var helt fersk i fagbevegelsen.

I tillegg er restauranten døgnåpen, som gjør det enda vanskeligere å komme i kontakt med alle de 120 ansatte.

– Målet var å rekruttere minst to-tre nye medlemmer hver gang jeg var på jobb. Til tider var det stress å ha pause samtidig som meg, sier Sandanger og ler.

Forsøkt sparket

McDonald’s nektet å godta tariffkravet selv etter at godt over halvparten av arbeiderne var blitt organisert. Sandanger ble forsøkt sparket bare dager før signering av tariffavtalen. Og faren for streik var reell til langt på overtid.

Allikevel endte konflikten med seier for de ansatte: Sandnes-restauranten signerte tariffavtale med Fellesforbundet i mars.

Klubben hadde vokst fra tre medlemmer da Sandanger begynte som tillitsvalgt sommeren 2022, til totalt 68 under et år senere.

Klubblederen nekter i dag å si et vondt ord om arbeidsgiver, til tross for den harde konflikten i våres. «Vi må jo samarbeide,» er grunnen.

– For det er jo nå arbeidet virkelig begynner, mener den unge klubblederen.

Avhengig av ildsjeler

Der er Nils Helge Slethei, leder for Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn, helt enig. Han har vært med gjennom hele prosessen.

– Morten har gjort en kjempejobb. For å få til noe som dette, er man avhengig av skikkelig engasjerte ildsjeler inne i bedriften, mener avdelingslederen.

Han forteller om tøffe møter med ledelsen og store samlinger med streikevillige unge McDonald’s-ansatte. Men Slethei er minst like fornøyd med arbeidet etter at konflikten var over.

– Erfaringen vår er at slike klubber ofte forsvinner etter et år. I dag er klubben der aktiv og har over 70 medlemmer. Det er virkelig imponerende med tanke på hvor stort gjennomtrekk av ansatte de har.

– Han har vært et anker for meg, forteller Morten Sandanger om Nils Helge Slethei. Avdelingslederen tror suksesshistorien på McDonald's Kvadrat vil spre seg i bransjen over hele området. (Jonas Fagereng Jacobsen)

«Gjensidige forpliktelser»

Ronny Sigbjørnsen eier og driver en rekke McDonald’s-restauranter på sørvestlandet, inkludert den på Kvadrat. Han vil ikke stille til intervju, men svarer Magasinet på e-post:

«For oss er det viktig å understreke at en tariffavtale gir gjensidige forpliktelser og rettigheter. [ …] Når vi har inngått en tariffavtale forventer vi at Fellesforbundet og deres tillitsvalgte bidrar positivt framover for å sikre at vi har en god arbeidsplass,» skriver Sigbjørnsen.

På spørsmål om hvorfor klubbleder Sandanger ble kalt inn til oppsigelsesmøte like før signering av tariff, ønsker ikke Sigbjørnsen å svare. Han mener det er en konfidensiell personalsak og skriver at spørsmålet kan «gi feil inntrykk.»

[ − Nå tror jeg Norges Bank jubler ]

Inspirerende

En som vet hvor ofte sårbare unge arbeidstakere utnyttes, er lederen i LOs ungdomsutvalg for Sandnes og Gjesdal, Nabil Harchaouen.

– Det er helt utrolig hva Morten har fått til. Å organisere i restaurantbransjen er vanskelig, mange bedrifter kjemper virkelig hardt mot fagforeninger, mener Harchaouen.

– Det er mange unge og studenter i den bransjen som både trenger og fortjener et løft. At Morten fikk det gjennom med all motstanden han fikk fra ledelsen, er inspirerende.

Å være tillitsvalgt i en bedrift som ikke er vant med fagbevegelsen, med 120 ansatte der omtrent alle er under 20 år, er nesten en fulltidsjobb i seg selv, mener Sandanger. Telefonen kan ringe døgnet rundt.

– Det er givende, men det er mye arbeid, forteller Sandanger.

I tillegg jobber han jo fortsatt selv på restauranten. Sandanger studerer samtidig til å bli lektor og tar også strøjobber som vikarlærer. Til gjengjeld har han god hjelp – i dag har klubben på McDonald’s Kvadrat fire tillitsvalgte.

– Trenger et skippertak

Sandanger ble inspirert til å ordne tariffavtale av å lese om organiseringen av McDonald’s Åsane. Han håper hans egen historie nå kan inspirere videre.

Det tror Fellesforbundets avdelingsleder Nils Helge Slethei er i ferd med å skje:

– Denne bransjen trenger et skippertak. Det er så mange unge fra så mange forskjellige nasjonaliteter som arbeidsgivere ofte utnytter. De er nye i arbeid og kjenner ikke rettighetene sine. Om historier som denne blir kjent, kan vi snu bransjen, mener Slethei.

Sandanger forteller at han har to drømmer: Den ene er at han kan komme tilbake til McDonald’s-restauranten på Kvadrat om ti år, uten å bli kjent igjen, og se at de ansatte har det bedre enn han selv hadde det.

Den andre?

– Å jobbe i fagbevegelsen med å gjøre arbeidslivet bedre for folk. Det hadde vært kjekt.

[ – Nå ser vi trolig langtids-virkninger av pandemien ]

---

Morten Sandangers fem tips for å rekruttere ungdom

Hvordan rekrutterer man egentlig ungdom til fagbevegelsen? Svaret er noe samtlige forbund i Norge leter etter. Dette er Mortens metode:

1. Vit hva du snakker om

Ververe må skoleres: Dra på kurs og bli kjent med forbundet ditt. Det vil hjelpe både deg og medlemmene dine.

2. Ha gode argumenter

Sett deg inn i medlemskap og vit hvem du

snakker til. Ungdommer bryr seg ofte mindre

om innboforsikring og mer om fellesskap.

3. Identifiser nøkkelpersoner

Mange henger i grupper på arbeidsplasser.

Finn ut hvem som kan overbevise andre.

4. Bruk andre til hjelp

Ta i bruk ressursene du har. Ring ned lokalavdelingen din og be om hjelp hver gang du trenger det. Det er det de er til for.

5. Skap tillit og vær ærlig

Vær tydelig på argumentene for og imot. Ja, det koster, men hva får man igjen for pengene?

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen