Stavanger-bandet Kaizers Orchestra har inntatt by nummer to under sin lange comeback-turné denne høsten. Fredag kveld veltet de Sentrum Scene i Oslo.

Kaizers Orchestra er denne høstens sensasjon på norske konsertscener. har startet andre del av maratonturneen som tar dem til fire byer og i alt 56 konserter denne høsten. Stavanger er unnagjort, fredag kveld holdt de den første av i alt 14 konserter på Sentrum Scene i Oslo.

Da det blodrøde forhenget ble dratt til side og vokalist Janove Ottesen kom først ut til orgelpumpingen av «Ompa til du dør», var det duket for i alt 23 låter. Foran nærmere to tusen elleville fans holdt de det gående i langt over to timer med sine største hits og en og annen fanfavoritt.

Så gikk teppet opp for 14 nye konserter med Kaizers Orchestra, denne gangen på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Dagsavisen anmeldte den første konserten de holdt etter at de for ti år siden tok en pause på ubestemt tid. Men denne høsten er de tilbake, med omfattende konsertturné, to nye låter og en bredt anlagt Europa-turné tidlig neste år.

Geir Zahl (fra venstre), Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Etter det venter etter all sannsynlighet de største sommerfestivalene på Kaizers Orchestra. Men de utsolgte klubbkonsertene denne høsten er utvilsomt en begivenhet for bandets mange tusen fans, mange av dem så unge at de ikke så Kaizers live før de tok pausen i 2013.

Helge Risa smeller kofferten i oljetønna og åpner både den og konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra skuffer ikke fansen. Alle de merkverdige sjelene som befolker sangene deres dukket opp på Sentrum Scene, med Violeta og Herr Kaizer i spissen, før det hele avsluttes – tradisjonen tro – med «Die Politzei».

Disse låtene spilte bandet denne første kvelden i Oslo:

---

Setlisten for Kaizers Orchestra fredag 6. oktober på Sentrum Scene

«Ompa til du dør»

«Bøn fra helvete»

«KGB»

«Diamant til kull»

«Siste dans»

«Aldri vodka, Violeta»

«Tusen dråper regn»

«Støv og sand»

«I ett med verden»

«Philemon Arthur & The Dung»

«Apokalyps meg»

«Dr. Mowinckel»

«Prosessen»

«Resistansen»

«Dine gamle dager er nå»

«En for orgelet, en for meg»

«Kontroll på kontinentet»

«Dieter Meyers Inst.»

Ekstranummere:

«Begravelsespolka»

«Hjerteknuser»

«Maestro»

«170»

«Die Politzei»

---

Se bildene fra Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo her:

Janove Ottesen vil bli hørt under konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene, den første av i alt 14 i Oslo. (Mode Steinkjer)

Les flere av Dagsavisens artikler og anmeldelser om og av Kaizers Orchestra her.

Janove Ottesen tar et overblikk over Kaizers Orchestra-publikummet på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Helge Risa slår seg løs med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen slår på stortromma under konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

[ Se bildene fra Kaizers Orchestra-comebacket i Stavanger (+) ]

Janove Ottesen, Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Øyvind Storesund på bass sammen med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen slår på stortromma under konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

[ Et svimlende kjærlighetsepos fra Kaizers (+) ]

Helge Risa slår seg løs med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen og Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra kommer på scenen til orgeltonene av «Ompa til du dør» på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Gitarist Geir Zahl i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen og Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Terje Winterstø Røthing og Janove Ottesen er ferdig med den første konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Helge Risa smeller kofferten i oljetønna og åpner både den og konserten med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Treje Winterstø Røthing spiller førstegitar i Kaizers Orchestra. Her på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Terje Winterstø Røthing fininnstiller siktet med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Gitarist Geir Zahl og Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Smørblid stemning mellom Geir Zahl på gitar og Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Gitaristene Geir Zahl (til venstre) og Terje Winterstø Røthing på scenen med Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Geir Zahl er klar for nye brekk med Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. Her vokalist Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra har et høyt forbruk av tonner. Her Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen og Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Bretter opp ermene og klar for kvelden. Kaizers Orchestra på Sentrum Scene i Oslo. (Mode Steinkjer)

Så er konsert nummer femten under comebacket til Kaizers Orchestra straks slutt. (Mode Steinkjer)

---

FAKTABOKS H3

---