STAVANGER (Dagsavisen): Kaizers Orchestra er tilbake. Fredag 1. september svingte de hammeren over et ekstatisk publikum under den første av høstens 56 konserter. De startet i Stavanger Konserthus, og om en måned bærer det videre til Oslo, så fortsetter det i Trondheim i november og til slutt Bergen i desember. 14 konserter i hver by.

Anmeldelsen av konserten

Dagsavisen anmeldte den første konserten, og slo fast at det ble en ren triumfferd. Få band har innfridd med så stor spilleglede og samstemthet under et comeback som Kaizers Orchestra gjorde i Stavanger Konserthus denne kvelden, heter det. Les anmeldelsen her (+): Kaizers Orchestra triumferer i comebacket

Til sammen skal over 80.000 se Kaizers Orchestra på en klubbkonsert før julen ringes inn. Neste vår blir det 14 konserter i Europa. De heldige som så langt har sikret seg billett til Stavanger Konserthus, Sentrum Scene, Byscenen eller Verftet, kan glede seg stort. Her er bildene som viser litt av det man kan vente seg.

Kaizers Orchestra skal spille 56 konserter totalt i fire norske byer i høst. (Mode Steinkjer)





janove Ottesen i Kaizers Orchestra denger løs på tønnene under comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra trio i front. Geir Zahl (til venstre), Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing. (Mode Steinkjer)

Og med denne skikkelsen på scenen kom Kaizers tilbake etter ti års opphold. (Mode Steinkjer)





Kaizers Orchestras hovedgitarist Terje Winterstø Røthing i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)





Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Norsk rocks elitelag, Kaizers United. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra pisker opp stemningen i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)





Kaizers Orchestra. Janove Ottesen peker ut kursen. (Mode Steinkjer)

Tomme tønner kan brukes til så mangt. Kaizers Orchestras comeback-konsert i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)





Kaizers Orchestras opprinnelige grunnleggere, Geir Zahl og Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)





Kaizers Orchestras publikum fikk akkurat det de kom for og trolig litt mer under comeback-konserten i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Nei, heller ikke dette ble et stille øyeblikk under konserten med Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Bare noen minutter igjen nå, så er ti års ventetid over. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra. Her Helge Risa bak masken som Omen Kaizer. (Mode Steinkjer)





Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Brødre i ånden, Geir Zahl og Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra-duoen Geir Zahl og Janove Ottesen, opprinnelig fra Bryne startet hele eventyret for 23 år siden. (Mode Steinkjer)

Et spillesugent Kaizers inntar scenen etter ti års fravær. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra under comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra under comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Selveste Mr,. Kaizer. Vokalist Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)





Trommeslager Rune Solheim i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra under comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Over 2000 publikummere så Kaizers Orchestra under sin første comeback-konsert i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Det drar seg mot slutten. Janove Ottesen fyrer opp stemningen. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing (bak) i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra framfører den nye låten Kaleidoskophimmel. (Mode Steinkjer)

Og enda en oljetønne får juling. Kaizers Orchestra 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Terje Winterstø Røthing har lagt sitt eget band Skambankt på hylla. Nå er det kun Kaizers som gjelder. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Publikum under Kaizers Orchestra-comebacket i Stavanger. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

To blide fyrer, Geir Zahl og Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Janove Ottesen i Kaizers Orchestra. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. Her Helge Risa og Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. Her Janove Ottesen. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra - comeback-konserten i Stavanger Konserthus 1. september 2023. (Mode Steinkjer)

Gassmasken, ett av Kaizers Orchestras fremste signaturer. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra i Stavanger Konserthus. (Mode Steinkjer)