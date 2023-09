– Du må ikke spise japansk indrefilet til 1000 kroner kiloen

---

Hvem: Magne Gundersen

Hva: Forbrukerøkonom i SpareBank 1

Hvorfor: Norges Bank har rentemøte på torsdag, og det er ventet at renta skal opp

Det er rentemøte på torsdag. Hvor går renta?

– Renta er ventet opp et kvart prosentpoeng. Det er nesten sikkert. Det er ingen som tror at den går ned eller blir uforandret, men vi vet jo ikke helt sikkert før Norges Bank kommer med sin vurdering. En heving er i tråd med prognosen. Norges Bank sa i august at den mest sannsynlig skulle opp i september, og det har ikke skjedd noe som gjør at man tror at de endrer på det.

Bør folk være bekymra?

– Folk flest bør ikke være bekymret. Gjennom denne dyrtiden og perioden med økte renter så har vi først blitt veldig bekymret fordi prisene og rentene økte mye og raskt. Men nå er mitt inntrykk at folk har vent seg til dette, og at folk har blitt flinke til å kutte der det gjør minst vondt. En undersøkelse fra Respons analyse viste at det er færre som er bekymret for økonomien sin nå enn det var i februar. Det er ikke sånn at bekymringen nødvendigvis øker med rentenivået. Mange har blitt klar over at de gode tidene er over, og at det er tid for de smarte grepene. Og så har man funnet ut hva de smarte grepene er, og da forsvinner mye av bekymringen. Man vet at det blir tøft, men man klarer å håndtere det. Samtidig er det grupper som er bekymret med god grunn, men det gjelder ikke det store flertallet av befolkningen.

Hvor høye boliglånsrenter kan vi forvente?

– Det vi kan forvente er at den boliglånsrenta som du og jeg må betale, kommer opp rundt 6 prosent. Så tror jeg at den vil stoppe der, og at den vil falle igjen fra neste høst av. Det betyr at det først blir verre før det blir bedre. Men allerede neste år kan vi vente oss lavere renter. Da vi kom ut av koronaen visste vi at den skulle opp. Nå tror vi at vi ser rentetoppen. Da blir det også mindre bekymring.

Hva bør vi gjøre for å forberede oss på renteoppgangen?

– Ikke bruk penger på unødvendige ting. Hvis du kutter ned på sløsing er det mye å spare. Du må ikke spise ute når du kan lage mat hjemme, kjøpe kaffe på kaffebar eller kjøpe vann på flaske. Du må heller ikke spise japansk indrefilet til 1000 kroner kiloen. For noen er mat veldig viktig, og man vil gjerne ha den kobe-biffen, så dette gjelder jo for dem som kjenner at det begynner å brenne litt under føttene. Å bruke pengene smartere på mat, kan man hente mye på: å planlegge innkjøp, bare kjøpe det man trenger, utnytte matrester, lage maten selv, gå i datohylla og se på kiloprisen. Og så må man sjekke renta man får i banken.

Hva tror du kommer til å skje med boligmarkedet nå?

– Helt generelt er det at når renta går opp, så går boligprisene ned. Og så skjer det forskjellige ting rundt om i Norge. Noen steder er det boligprisvekst, andre steder går det ned. Det er også andre ting enn renta som spiller inn, som sysselsetting. Snittet av boligprisene kommer til å gå ned, men hvor lenge, det vet jeg ikke.

Over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Forbrytelse og straff» av Fjodor Dostojevskij. Da jeg leste den, syntes jeg at den var så fantastisk at jeg etter hvert bare leste et kapittel hver dag for å få den til å vare så lenge som mulig. Den har handling på så mange plan, og den er så gnistrende godt skrevet, så jeg tvang meg selv til å legge fra meg boken hver dag. Den har med evige spørsmål å gjøre, menneskesinnet, forbrytelse, straff og tilgivelse.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på impulstur. Sånn som denne helgen, da var jeg på impulstur til London med min kone. Vi bestemte oss på onsdag, dro på fredag og kom hjem på søndag. Vi har en sønn som jobber der, så da er terskelen ganske lav for å stikke en tur. London er en by som har utrolig mye å by på, man blir ikke ferdig med den med det første.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Volodymyr Zelenskyj kommer ikke til å få Nobels fredspris nå fordi han er i en krig. Men hvis han en dag får den, så vil jeg gå i tog når han mottar den. Det pleier å være et sånt fakkeltog. Vinneren står på Grand-balkongen, og så går toget forbi.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det kan være mange grunner til at man vil stå fast i en heis med noen. Noen kunne man ha lyst å gi en skjennepreken, andre kunne man hatt en interessant samtale med. Akkurat nå kunne jeg kanskje tenke meg å stå fast i heisen med mannen til vår tidligere statsminister og mannen til vår nåværende utenriksminister. Jeg vil gjerne høre hvordan i huleste de kom på å handle aksjer på en måte som skader kona. Jeg er spent på forklaringen, og håper den er god!

