Groruds nysigneringer fikk det tøft mot VIF 2: – Relasjonene er der ikke helt ennå

Intility arena (Dagsavisen): Grorud hadde satt sammen en fin rekke med resultater før mandagens møte med VIF 2. Seks kamper uten tap betød at dersom de kom seg gjennom matchen på Intility uten tap, ville de tangere rekka med sju strake uten tap fra opprykkssesongen i 2019. Slik gikk det ikke. For dette Grorud-laget er per dags dato ikke et opprykkslag.

Én scoring var alt som kom på Intility, og det var Filip Thorvaldsen, og VIF 2, som fikk det - like før pause.

– Vi blir straffa for en feil i førsteomgang. Balltap på egen 30 meter når vi har sendt opp mange folk, så de utnytter det. De har mange gode individuelle spillere, og det visste vi, sier Grorud-trener Andreas Alrek.

Mener Kiil Olsen skulle spilt for A-laget

Møtet med VIF 2 ga Grorud litt andre utfordringer enn hva de har møtt mot de andre lagene i ligaen den siste tida.

– Det var en kamp med høyt tempo. Mye gode fotballspillere, og akkurat den har vi ikke hatt på en god stund. Vi har kriga, og møtt greie lag. Her var det mange spillere som er vant til å trene på et høyt nivå - så vi fikk testa oss. Vi responderte greit, og så er vi litt for ufarlige på den siste tredjedelen. Vi må utnytte det vi får hakket bedre. Vi fikk noen kontringer i andre omgang, og sånn. Det er litt kjipt, men det er sånn det har vært i hele år, forklarer Alrek.

– Dere dere har slitt med å score på sjansene deres tidligere denne sesongen, men her sliter dere med å skape sjanser også?

– Ja, vi møter jo en eliteserietrio bak der (Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzrigler, og Noah Risberg). De tre kunne spilt på en del lag i eliteserien. At Aaron ikke har spilt for A-laget er helt katastrofe av Vålerenga, slår Alrek fast.

Fire debutanter

For Grorud sin del ble noe av forklaringa på den manglende produksjonen at det er mye nytt i dette laget nå. I kveldens kamp starta de med nyervervelsen Ola Rye fra start, i tillegg kom tre debutanter til inn. Men hverken Simen Heggdal Beck, Musa Dubois, eller Thierry Dabove klarte å forandre kampbildet for Grorud. Sistnevnte har riktignok tidligere spilt for Grorud, så dette ble en slags re-debut.

– Vi møter et godt lag som ligger lavt og kompakt, og det er det som krever mest i fotball. Så har vi i tillegg en del nye spillere, så relasjonene er ikke helt der ennå. Det har sett bra ut på trening, men da har vi ikke møtt de her (ref. VIF 2), sier Alrek.

– Det blir litt for mye finspill på deres halvdel, uten at vi skaper noe i første omgang. Så prøver vi å være litt villere i andre omgang, og da får vi også noen brudd, men jeg syns vi utnytter det dårlig, legger han til.

– Hva syns du at du får ut av de nye spillerne, og er tanken at de skal spilles litt varme, også med tanke på neste sesong?

– Jeg ønsker å prøve å påvirke kamper, og gjøre bytter relativt tidlig så man får muligheten til å skape noe, og gi motstanderen en ny mann å forholde seg til, med andre kvaliteter. Jeg ønsker å få gutta varme. Jeg starter med Ola Rye på venstreback i dag, har ikke spilt det siden han var 12 år. Så er det noe rusk, men veldig solid. Musa sliter med å komme inn i kampen, det er høyt tempo. Å komme inn i denne kampen er tungt. Du har ikke så god tid da. Vi ønsker å avslutte sesongen godt, og det er spillere som skal være med neste sesong også. Nå får vi se hva de bringer til bordet. Det er det det handler om egentlig, forklarer Grorud-sjefen.

Knallharde krav

Han er heller ikke sikker på at byttene som ble gjort, økte sjansene til Grorud. For mot slutten av kampen sleit de gule og blå med å skape et ordentlig trykk mot VIF-buret.

– Det ble ikke noen ordentlig sluttspurt, og det var frustrerende å se på. Man prøver å gjøre bytter for å endre kampen, og noen ganger kan det vært sånn at man mister litt timing, og det relasjonelle. Det er en sjanse man tar. Det funka ikke så godt, men sånn er det på en måte. Vi savna litt mer trøkk i siste tredjedelen. Vi bytter av noen spillere som kanskje kunne gitt oss noe i boks. Kanskje man skulle latt de være på, men det var viktig for oss å presse, for Vålerenga er gode med ball. Hvis folk er litt slitne i press så må vi bytte sånn at vi kan få tilbake ballen igjen, og det var planen med byttene, oppsummerer han.

Og akkurat dette med presspillet er Alrek ganske nådeløs på.

– Når jeg ser at noen slurver på ett eller to returløp, så er det egentlig nok for meg. Så tar det tid for folk å lære seg at de ikke kan gjøre det. Jeg prøver å sette en standard hvor man ikke gjør det, før man er dau. Spillerne må bli vant til min måte å lede kamper på, slår han fast.

Selv om ikke Grorud-treneren føler at han fikk maksimalt ut av laget denne mandagen, er han samtidig imponert over det VIF 2 leverte.

– Vi møter et godt fotballag, der ni av de elleve som starter trener med A-laget, og har kommet inn i eliteserien. Jeg føler at vi kan spille ball i hatt med de fleste, og vi ser det litt i dag også, men ikke nok. Vi har mye ball, og det ser fint ut, men det er ikke så effektivt, avslutter han.

Neste test for Grorud kommer neste lørdag (16.09). Da venter serieleder Lyn på hjemmebane, deretter møter de serietoer Egersund, borte.