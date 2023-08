Norge sender soldater til kuppherjet region

I slutten av juli tok hæren makta i et nytt land i Sahel-regionen. Militære ledere i Niger gjorde som kollegene i Mali og Burkina Faso: Rettet geværmunningene mot de folkevalgte presidentene – og avsatte dem.

Vårt Land fortalte mandag at Norge over tid har lært opp hæren i Niger. Norske spesialsoldater har i fire år deltatt på den store årlige antiterror-øvelsen Flintlock, som avvikles i Sahel-landene; regionen som strekker seg fra øst til vest i Afrika.

Nå forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at regjeringen på nytt vil sende soldater til den kuppherjede regionen.

Har brukt nesten 20 millioner

«For 2024 planlegges det med at Forsvaret skal delta i Flintlock», skriver Gram i et svar til Stortinget. Flintlock-øvelsene arrangeres av USAs Afrikakommando.

Gram forteller at Norge deltar «etter ønske fra myndighetene i regionen og det legges sterk vekt på at militære aktiviteter skal være under legitim myndighetskontroll og i tråd med menneskerettighetene og krigens folkerett».

Forsvarsministeren opplyser at Norges deltagelse på øvelsene i 2014, 2018, 2019 og i 2022 totalt har kostet Forsvaret i underkant av 20 millioner kroner.

En norsk spesialsoldat lærer opp soldater fra Nigers hær, i Elfenbeinskysten i fjor. (CANSOFCOM/Special Operations Command Afric)

Skal «styrke samarbeidet»

Grams opplysninger kommer etter at Rødts Bjørnar Moxnes stilte et skriftlig spørsmål til Sp-statsråden: «Hvordan vurderer regjeringen det faktum at Norge under USAs ledelse har vært med på å trene militære styrker som har gjennomført flere militærkupp i Afrika de siste årene?»

Moxnes skriver at Norge – gjennom deltakelse i Flintlock – har «bidratt til å trene tre ledere som har tatt makten gjennom militærkupp i land i Sahel-regionen i Afrika».

Gram gir ingen vurdering. Han skriver at Norge har bidratt til å «trene lokale sikkerhetsstyrker i å motvirke fremveksten av voldelige ekstremisme, og styrke samarbeidet på tvers av grensene», og at Norges deltagelse styrker «Forsvarets evne til krisehåndtering i regionen».

Sendt til USA

Nå viser det seg at flere av kuppmakerne i Niger har nære bånd til USA. De ble trent ved Fort Benning i USA, melder NTB. Militærbasen ble i mai omdøpt til Fort Moore.

Elleve militærkupp i Afrika er siden 2008 begått av offiserer som har fått opplæring ved amerikanske Fort Benning, viser en oversikt utarbeidet av The Intercept.

En av dem er brigadegeneral Moussa Salaou Barmou, som i slutten av juli var sentral da soldater fra Nigers presidentgarde styrtet landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum.

Bare noen uker tidligere hadde Barmou et møte med lederen for overkommandoen for den amerikanske hærens spesialstyrker, generalløytnant Jonathan Braga.

Møtet fant sted i Agadez i Niger, der USA har etablert en stor fly- og dronebase som er sentral i kampen mot militante islamister i Sahel-regionen. Drøyt 1000 amerikanske soldater er stasjonert der.

Opplært av USA

Kuppet i Niger er bare ett av mange i Vest-Afrika begått av offiserer som har fått militær opplæring av USA.

Ifølge gravejournalisten Nick Turse, som er tilknyttet Type Media Center i USA, har amerikansk-trente offiserer stått bak minst ni kuppforsøk i regionen de siste årene: Tre i Burkina Faso, tre i Mali og ett i henholdsvis Guinea, Mauritania og Gambia. Åtte av kuppforsøkene har vært vellykkede.

Oberst Assimi Goïta ledet et kupp i Mali i 2020, men gikk etter sterkt internasjonalt press med på å overlate makten til en sivil overgangsregjering. Noen måneder senere grep han imidlertid makten på nytt og utropte seg selv deretter til president.

Oberst Assimi Goita leder militærjuntaen som har tatt makten i Mali. (AP)

Tok pause fra treningen

I september 2021 tok oberst Mamady Doumbouya en pause fra treningen sammen med amerikanske Green Berets-soldater og ledet an i stormingen av presidentpalasset i Guineas hovedstad Conakry. President Alpha Condé ble avsatt, og Doumbouya utropte deretter seg selv til landets nye leder.

I januar i fjor grep en gruppe offiserer under ledelse av oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba makten i Burkina Faso. Både Damiba og flere av de øvrige hadde fått amerikansk opplæring.

Noen måneder senere ble imidlertid Damiba styrtet av en ny gruppe offiserer, denne gangen under ledelse av den 34 år gamle oberstløytnanten Ibrahim Traoré, som nå leder militærjuntaen i landet. Han mistenkes for å stå Russland og Wagner-gruppen nær.

Økt kupprisiko

USAs Afrikakommando (Africom) understreker at det slett ikke er noen årsakssammenheng mellom opplæringen av offiserer som Barmou, Goïta, Doumbouya og Damiba har fått og det faktum at de senere har grepet makten i militærkupp.

– Africom følger ikke aktivt opp personer som har mottatt amerikansk trening etter at treningen er over, sier en talsperson.

En analyse utført av professorene Jesse Dillon Savage og Jonathan D. Caverleykonkluderer med at det er 2,7 prosent risiko for militærkupp i land der offiserer ikke er trent i USA, mens det er 5,3 prosent risiko i land der militære ledere har mottatt slik trening.

I årene 1970 til 2009 var 43,6 prosent av alle kuppforsøk vellykket der offiserer var trent av USA, mens 33,6 prosent var vellykkede der de militære ikke hadde mottatt slik trening, påpeker de.