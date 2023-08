Som et rikt land har Norge et særskilt ansvar i det grønne skiftet

Tirsdag presenterte regjeringen sine planer for å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark. Melkøya skal drives på kraft fra land innen 2030, lover regjeringen. Det er en kontroversiell nyhet.

Melkøya-anlegget vil kreve omtrent like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag. Det setter sinner i kok i nord, der mange frykter at andre industriprosjekt nå må legges på is, og at strømprisen vil skyte i været.

Kraftpolitikken er fortsatt vanskelig for regjeringen Støre

Regjeringen svarer med å love utbygging av ny kraft i Finnmark, minst like mye som Melkøya-anlegget vil forbruke, ifølge olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap). Det er et nødvendig grep. Vi trenger mer kraft.

Det får likevel ikke kritikken til å stilne. En storstilt utbygging av kraft og nett i nord vil garantert komme i konflikt med samiske interesser. En slik utbygging kommer også med en høy pris, på toppen av de 13 milliarder kronene det skal koste å elektrifisere Melkøya.

Kort sagt: Dette blir ikke enkelt – eller billig.

På den andre siden: Regjeringen har lovet å kutte klimautslippene. Da er det vanskelig å komme unna elektrifisering av sokkelen. Som et rikt land har Norge et særskilt ansvar for å komme i mål med det grønne skiftet, og det tar seg ikke godt ut om vi ikke holder våre internasjonale klimaløfter.

Dette er en komplisert sak, med mange kryssende hensyn. Det aller viktigste hensynet, klimaaspektet, settes høyt av regjeringen med denne avgjørelsen. Det er bra.

Regjeringen gjør det likevel ikke lett for seg selv. Senterpartiets landsmøte sa i mars nei til elektrifisering av Melkøya. Det er i ferd med å ta fyr på grasrota i partiet nå som det vedtaket settes til side. Heller ikke for Arbeiderpartiet er elektrifisering av Melkøya en vinnersak. Motstanden er stor internt også der, spesielt i nord.

Det må derfor være lov å stille spørsmål ved timingen for dette utspillet. Det vil ikke gi særlig entusiasme seks uker før valget, verken blant velgerne eller i regjeringspartienes egne rekker.

En ting er sikkert: Kraftpolitikken er fortsatt vanskelig for regjeringen Støre.

