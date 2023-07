Støre fikk vite om Borten Moe-aksjene onsdag

SAKEN OPPDATERES

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte pressen fredag kveld i regjeringens representasjonsanlegg. Tema var Ola Borten Moes avgang.

Jeg beklager at Ola Borten Moe går ut av regjering. Han har gjort meget viktig arbeid for regjeringen, og det arbeidet skal vi fortsette, sa Jonas Gahr Støre på sin pressekonferanse.

Statsministeren redegjorde kort for detaljene rundt håndteringen av Borten Moe-saken.

– Vi fikk kunnskap om at det var stilt spørsmål om Olas aksjer tidligere i uka. Jeg ble orientert onsdag, sa Jonas Gahr Støre.

– I dag hadde Ola og jeg en grundig samtale om saken. Vi kom fram til konklusjonen at han trekker seg som statsråd, sa statsministeren.

Han la vekt på at Borten Moe selv må passe på habiliteten sin.

– Det må være sånn at det er statsrådenes eget ansvar å tenke over habilitet. Det må ligge hos statsråden selv, understreket han.

Han sa at regjeringen har løpende arbeid med habilitet, og at det er lett å be om hjelp hvis man er usikker. Statsrådene har også grundige samtaler når de får jobben, med gjennomgang av hva de eier.

– Noen feil får konsekvenser. Habilitetsregelverket er helt grunnleggende, sa han.

Støre varslet også at han vil innskjerpe habilitetsreglene.





Gikk av

Fredag varslet Ola Borten Moe at han går av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter brudd på regjeringens habilitetsregler.

Da saken ble avslørt i E24 sa Borten Moe at han ville bli sittende, men i løpet av fredagen gjorde han helomvending, og gikk av både som statsråd og nestleder i Senterpartiet. Dessuten sa han at han ikke vil søke gjenvalg til Stortinget om to år.