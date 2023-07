Joe Biden troller republikaneren Marjorie Taylor Greene

Valget på ny president i USA er ikke før 5. november 2024, men valgkampen den pågår for fullt.

Marjorie Taylor Greene representerer republikanerne i Representantenes hus i Washington og er stadig kritisert for sitt ståsted på ytre høyre.

Lørdag holdt hun engasjert tale for konservative.

Der sammenlignet hun president Joe Bidens politikk med tidligere president Lyndon B. Johnsons sosiale reformer og Franklin D. Rosevelts New Deal, som løftet USA i dårlige økonomiske tider.

Greene omtalte Bidens politikk som: «Tiltak rettet mot utdanning, medisinsk behandling, urbane problemer, fattigdom på landsbygda, samferdsel, Medicare, Medicaid (helsehjelp) og fagforeninger – og han jobber fortsatt med det.»

Der er bare det at Joe Biden tydeligvis likte sammenligningen og benyttet anledningen til å trolle Greene en anelse.

«Jeg godkjenner dette budskapet»

Bidens folk tok like godt det 30 sekunder lange klippet fra Greenes tale og la det ut på Bidens Twitter-konto tirsdag med teksten: «Jeg godkjenner dette budskapet.»

I approve this message. pic.twitter.com/f1q5giNM8j — Joe Biden (@JoeBiden) July 18, 2023

Marjorie Taylor Greene er en trofast støttespiller for Donald Trump og har fått mye kritikk, både for å ha kommet med uttalelser som er stemplet som rasistiske og for å fremme konspirasjonsteorier.

Amerikanske medier har omtalt henne som QAnon-politiker, en av konspirasjonsteoriene hun har bidratt til å spre, skriver NTB.

En hel rekke republikanere – blant dem tidligere president Donald Trump – lansert sitt kandidatur i nominasjonskampen fram mot neste sommers partikongress og presidentvalget i november 2024.

[ Roald Dahls rasisme: – Ufordragelig og uutslettelig ]