Han klagde på avgjørelse, så Solås endte på topp: – Politikere bør følge loven

– Jeg håper det fører til en mer fornuftig valglov og jeg håper det fører til at partiene blir litt mer bevisste på hvem de nominerer.

Det sier Magnus Forsberg, juristen kommentatoren og Twitter-profilen som sendte klagen som snudde opp ned på Oslo Fremskrittsparti, igjen.

---

Solås-saken

Lars Petter Solås var førstekandidat for Oslo Fremskrittsparti før kommunevalget i 2023. Han vant en kampvotering mot Henning Holstad på partiets nominasjonsmøte, hvor Solås ble sett på som den moderate kandidaten.

Etter Frps landsmøte i slutten av april i år ble det kjent at Solås hadde vært svært beruset på et nachspiel og gått til angrep på flere journalister.

Solås har beklaget hendelsen. Han har også blitt ekskludert fra Fremskrittspartiet. Deretter har både Solås selv og Oslo Frp bedt om at han skal fjernes fra partiets valglister i Oslo før kommunevalget. Der har han stått på topp.

Søknaden om endringer ble godkjent i Oslos valgstyre, men påklaget til Kommunaldepartementet. Departementet vedtok at Solås likevel må stå på lista.

---

– Det burde ikke være så oppsiktsvekkende at departementet synes at man skal følge loven, sier Forsberg til Dagsavisen.

Han viser til at Kommunaldepartementet allerede før denne saken ble behandlet, har sendt et brev som viser hva de mente om denne typen endringer.

– Det hadde vært rart om departementet hadde gjort en vurdering i forkant og så gått bort fra den i etterkant, sier han.

– En ting er jussen. Men nå får de jo en situasjon ingen vil ha i Oslo?

– Dette er jo en sak hvor det er vanskelig å frikoble jus fra «hva er riktig». Her har politikerne laget et regelverk, da synes jeg ikke det er veldig krevende å be dem følge det. Det er store svakheter i valgloven, men det kan ikke være sånn at hver enkelt kommune gjør unntak som ikke er hjemlet i lov, der hvor det passer for politikerne.

[ 750.000 kan fort bli denne regjeringens 36,9 ]

Ikke trolling

Forsberg forteller at i en av hans aller første spalter for Dagsavisen skrev han at partiene må ta ansvar for hvem de nominerer. Flere aviser, blant andre VG, har skrevet om tidligere varsler mot Solås.

– Hvis man har tre varsler, så burde man ikke være sjokkert når det fjerde kommer. Hvis dette kan gjøre at partier tar sånne saker litt mer på alvor, og tenker seg om en gang til når det foreligger varsler, så er det bra, sier han.

Forsberg presiserer at hans klage ikke var den eneste.

Lars Petter Solås er førstekandidaten til Oslo Fremskrittsparti, selv om han er ekskludert fra partiet. (Aslak Borgersrud)

– Jeg vil ikke ta Frp her. Det er flere partier som kunne havnet i denne situasjonen, sier han.

– Så dette er ikke bare trolling mot Frp?

– Jeg synes ikke troll er en rettferdig karakterisering. Nå som departementet har behandlet klagen vet vi jo at vedtaket var ulovlig, og jeg tror ikke det trolling å klage når politikere får slippe å forholde seg til reglene de selv er med på å lage.

– Men det går an å la ting som strengt tatt ikke er riktig gli mellom fingra iblant?

– Noen ganger kjører man ti over fartsgrensa og drikker en øl i parken. Men når det dreier seg om reglene for valg og demokratiet vårt, så er det viktig at de reglene er riktige og at det er en viss lovmessighet i når man gir unntak. Hvis du er med på å lage reglene, så blir det nesten viktigere at du følger dem, sier han.

– Det er en kjip situasjon. Men den kunne jo vært unngått, legger han til.

– Dette er ikke noe komplott for å ta Frp, det handler om at politikere må følge loven.

[ Kastet ut av Frp og trakk seg: Kan bli tvunget til å stille til valg ]

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]