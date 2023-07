LOs sommerpatrulje: – Mange kan være ekstra utsatt for brudd

– Vi merker at mange i sin første jobb kan være ekstra utsatt for brudd eller slurv på arbeidsplassen når de mangler informasjon om hvordan ting egentlig skal være, forteller Håkon Magnussen, faglig ungdomssekretær i LO.

LOs sommerpatrulje var torsdag hos IKEAs filial i Akersgata i Oslo for å intervjue sommervikar Sambavi Vethananthan om arbeidsforholdene der.

Så langt i år har patruljen besøkt 846 bedrifter. I fjor oppdaget de brudd på arbeidsmiljøloven hos rundt halvparten av arbeidsplassene. De fleste sommervikarene patruljen snakker med forteller at de trives, men mange har likevel spørsmål om krav på pauser, verneombud og andre rettigheter.

LO og NHO er samstemte når det kommer til betydningen av ordnede forhold for sommervikarene. (Johannes Sunde)

– Man er ung og hopper i det

Vethananthan har sommerjobb hos IKEA for andre gang i år, og fikk et positivt første møte med arbeidslivet.

– Da jeg hadde mitt første intervju her var jeg bare 18 år gammel. Man er ung, man bare hopper i det og det er også mye annet som skjer i livet, forteller hun.

Vethananthan er politisk aktiv og fagorganisert, og kanskje mer bevisst sine rettigheter enn mange andre med sommerjobb. Likevel satte hun pris på hvor ryddig og god veiledning hun fikk av arbeidsgiveren sin.

– Før jeg hadde rukket å tenke så langt hadde IKEA mye på plass, ikke minst kontrakten, og det har vært lett å ringe sjefen med spørsmål. Det gjorde det formelle mye enklere for meg, sier hun.

[ – MDG har blitt latterliggjort for dette i 20–30 år, men folk vil nok forstå til slutt ]

Færre mangler arbeidskontrakt

Trenden de siste årene har likevel vært noen flere brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge Magnussen spesielt der det jobber folk under 18 år. Hovedårsaken er slurv og mye går igjen fra år til år, men denne sommeren har det spesielt vært mange tilfeller av manglende informasjon om kameraovervåking på arbeidsplassen. Samtidig mener patruljen innsatsen har en effekt.

– Det informasjonsarbeidet vi gjør, har virkelig en virkning. Vi ser en tydelig nedgang der vi har hatt fokusområder tidligere, for eksempel på andelen som mangler arbeidskontrakt som har sunket fra 28 prosent i 2000 til 5 prosent i fjor, forteller patruljedeltaker Dunia Zeinalzadeh.

Håkon Magnussen mener sommerpatruljen driver et viktig informasjonsarbeid både for ansatte og bedrifter. (Johannes Sunde)

For første gang er også NHO med på sommerpatruljens bedriftsbesøk. Regiondirektør Vegard Einan i NHO Oslo og Viken mener det er viktig for bedriftenes rekruttering at de tar arbeidsmiljøloven på alvor, og applauderer patruljen for den innsatsen de gjør.

– Når over to tredeler av bedriftene våre sier at de mangler kompetanse, trenger de å vise seg fram fra godsida for studenter som på sikt kommer tilbake på fulltid for å bidra til å utvikle og skape verdier i samfunnet, sier Einan.

[ Han mener voksne påfører unge angst ]

Fem tips til deg som skal ha sommerjobb

I tillegg til å gjennomføre intervjuer med vikarene deler sommerpatruljen ut en jobbhåndbok med informasjon om hvordan ting skal være.

– Ryddighet og anstendighet i norsk arbeidsliv er en vinn-vinn-sak som begge sider er interessert i, men det krever at vi passer på at folk både vet hva de har krav på, og får det, sier Magnussen.

Men sommerpatruljen rekker ikke ut til alle. Magnussen deler fem tips til hva unge bør være bevisste på når de er nye i arbeidslivet:

Sjekk at du har kontrakten i tide og at du får oversikt over lønn, feriepenger, hvor mye du skal jobbe og når.

Gjør deg kjent med verneombudet på jobben din, og sjekk om du har en tillitsvalgt og en tariffavtale. Der kan du få mye hjelp hvis det trengs.

Følg opp at du får godt med pauser, og tilstrekkelig overtidsbetaling.

Er det kameraovervåking så skal du være orientert om det. Ta kontakt med verneombudet med en gang hvis du ikke har fått informasjon om dette.

Får du opplæring på jobb, så skal den også være betalt.

Når besøket rundes av deler han ut LO-kjærlighet, på pinne, også til NHOs fremmøtte. I det Oslo-himmelen åpner seg utenfor og diskusjonen går om korteste vei til T-banen er det imidlertid en annen effekt som blir enda mer ettertraktet: én enslig LO-paraply med påskriften “Verdens beste paraplyorganisasjon” trekkes opp av ryggsekken.

– Men den kan vi dele.

[ Ny avgift kan gjøre det enda dyrere å fly til og fra Norge ]