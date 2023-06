Sjokk-endring i russisk media

Toppsaken i internasjonale aviser denne lørdagen er unison: Wagner-gruppens innmarsj mot Moskva.

Men hvordan dekkes saken i Russland, som er kjent for lav pressefrihet og statlige kontrollerte medier?

– Det er absolutt en informasjonskamp, sier journalist og Russland-kjenner, Amund Trellevik.

– Folk får det med seg

Han kunne vise til hovedoppslag i flere av de store avisene i Russland, som forteller om situasjonen som foregår.

– Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor er det innført en rekke sensurlover som forbyr russiske medier å rapportere om «spesialoperasjonen», med mindre de bruker offisielle kilder, som det russiske forsvarsdepartementet, forklarer Trellevik.

– Det at offisielle kilder nå går ut med informasjon om hva som skjer i Rostov og andre byer er et grønt lys for å rapportere om dette, også i de statskontrollerte mediene, sier han.

Trellevik sier Russland har stengt ned masse ulike medier gjennom årene, men har holdt åpent det sosiale mediet Telegram.

Mens Dagsavisen intervjuer Trellevik, sjekker han ulike russiske kanaler og sier det flyter over med videoer om det som skjer i Rostov, Voronjezj og Moskva.

– Til og med presidenten holder en tale der han forteller om den væpnede konflikten, der han sier situasjonen er vanskelig i Russland, forklarer han.

– Folk får det med seg, sier han, og tror krigen nå er kommet nærmere den ordinære, russiske befolkning.

– Det at vanlige russere ser ut av vinduet sitt, og ser militære styrker i egen by, det har store implikasjoner på russiske samfunn. Krigen har kommet hjem til dem. Og det blir rapportert i media, konstaterer han.

Amund Trellevik, i samtale med den russiske journalisten og fredspris-vinneren Dmitrij Muratov. (Svarte Natta)

Kokken eier flere medier

Trellevik sier Prigozjin, i tillegg til å være leder av Wagner-gruppen, Putins «kokk» og en suksessfull restauranteier, eier flere medier selv – i tillegg til et titalls Telegramkanaler.

– På den viktigste nettavisen han kontrollerer, er hovedsaken et intervju med seg selv der han forteller at han ikke er forræder, sier Trellevik, mens han leser opp fra nettavisen.

I tillegg har Wagner-lederen siden midnatt kommet med åtte lydmeldinger og videointervju på hans personlige Telegram-kanal, som har 877.000 følgere.

Samtidig har ordføreren i Moskva bedt innbyggerne kun høre på informasjon fra offentlige kilder, og at det er aviser som rapporterer om at det statlige organet for tilsyn og overvåking av kommunikasjon, Roskomnadzor, skal ha gitt beskjed om at det er mulig å stenge av internett i Moskva-regionen.

– Så det foregår en kamp mellom statsmedier og de mediene Prigozjin kontrollerer, sier Trellevik, og kaller situasjonen er oppsiktsvekkende.

