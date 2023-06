Professor om Putins Wagner-nåde: – Regimet har problemer

Da nyhetene om at Wagner-gruppen marsjerte mot Moskva nådde Putin, gikk han på TV og kalte Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og hans leiesoldater for forrædere. Han sa at russiske styrker hadde vid fullmakt til å slå ned på opprøret. Han forsikret også om at deres svar på opprøret ville bli kraftig.

Senere samme dag kom nyheten om at Prigozjin ikke skal straffeforfølges, og at han og alle involverte soldater får amnesti.

Det vitner om at alt ikke er helt som Putin ønsker, sier Sven Holtsmark, professor ved Forsvarets høgskole.

– Har ikke kontroll

Sven G. Holtsmark er professor ved Forsvarets høgskole. (Forsvaret)

– Dette viser at Putin har problemer, eller at han har en ustabil og usikker maktbase. Det vi så i går var at samtidig som Putin gikk på TV med en nær sagt høydramatisk og knallhard tale, hvor han jo sa at det finnes ingen tilgivelse, pågikk det samtidig en slags forhandling mellom Lukasjenko og Prigozjin . Resultatet ble, som vi vet, at tilsynelatende skal ingen straffes, og Prigozjin skal trekke seg tilbake til Belarus.

Han mener at dette vitner om en president som ikke har full kontroll. Ellers ville han aldri satt seg i en slik posisjon.

– Å gå så hardt ut, og så viser det seg at alt han sa bare var tomme trusler? Putin-regimet har åpenbart ikke turt å sette hardt mot hardt mot Wagner-styrkene. Det ville hatt uoversiktlige politiske og militære konsekvenser. Dermed vet også Putin-regimet like lite som vi om hva som vil skje videre.

Kan få soldat-problemer

Mens Prigozjin etter planene skal til Belarus, er veien videre for resten av Wagner-soldatene å innlemmes i de regulære, russiske militærstyrkene. Det er ikke dermed sikkert at hendelsen kan feies under teppet og at Putin kan gjenoppta «business as usual», tror Holtsmark.

– Om innrulleringen av Wagner-soldatene i den russiske hæren skal skje individuelt eller i egne avdelinger, vet vi ikke. Det skaper uansett en krevende situasjon. De vil i beste fall ha en delt lojalitet mellom Prigozjin og den russiske militærledelsen.

Jevgenij Prigozjin har flere ganger langet ut mot den russiske militærledelsen. Her en skjermdump fra et videopptak i mai i år, da han bannet og svertet og anklaget den militærledelsen for å ha latt hans leiesoldater i stikken. (AP )

Løsningen er nok heller ikke ifølge professoren å kvitte seg med Prigozjin for godt.

– Jeg tror det er for risikabelt for russiske myndigheter å kvitte seg med Prigozjin , enten fysisk eller ved munnkurv. Situasjonen er blitt veldig vanskelig for Putin-regimet, så mye kan vi si. Men vi vet ingenting om hvordan dette vil utvikle seg videre.

Vanskelig å utfordre

Holtsmark er forsiktig med å anslå muligheten for at Putins tid ved makten går mot slutten.

– Vi blir ofte overrasket over det som skjer i Russland, men det er mye som skal falle på plass før det skjer et regimeskifte i Moskva, sier han.

Russlands president kalte Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin en forræder og ga landets regjeringsstyrker vide fullmakter til å stanse opprøret fra leiesoldatgruppen. Nå skal Prigozjin flytte til Belarus, ifølge Putins talsmann. (Pavel Bednyakov/AP)

Om noen i det hele tatt er sterke nok til å skulle utfordre ham, er også et spørsmål. Slik det ser ut nå, tror ikke Holtsmark at det er sannsynlig. Til det må det være etablert en kraftig koalisjon, med tillit internt, før noen kan forsøke å gjennomføre et maktskifte. Og det er ikke bare enkelt.

– Regimet til Putin består av en lang rekke maktbalanser, det er transaksjoner og kjøp og salg. Det er veldig farlig for en enkeltperson eller liten gruppe å bryte ut av dette nettverket. Faren er overhengende for at noen vil tipse Putin, og da vil gjengjeldelsene komme umiddelbart.

I hvor stor grad Putins regime vil lide som følge av det siste dagers hendelser, avhenger likevel av flere ting, ifølge Holtsmark.

– Det som ville endret situasjonen var hvis de russiske styrkene går på nye, dramatiske nederlag i Ukraina, og så langt gjør de ikke det. Mye vil være avhengig av det. Mye avhenger også av hvilken rolle Prigozjin vil spille videre. Vil han forsøke å være en maktfaktor? Da blir det uforutsigbart.

