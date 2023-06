Viaplay garanterer Premier League-fotball neste sesong

Det svenske mediekonsernet beholder eierskapet på de kostbare Premier League-rettighetene, tross den økonomiske nedturen selskapet opplever i år. Det lover Viaplays sportssjef Kristian Oma overfor Dagsavisen.

Martin Ødegaard og Arsenals kamper i Premier League vil ikke dukke opp på en annen strømmetjeneste den neste sesongen. Viaplay selger ikke rettighetene til Premier League, i følge den norske sportssjefen i Viaplay Group. (DYLAN MARTINEZ/Reuters)

-Ja, du vil selvfølgelig se Premier League på Viaplay til høsten, konstaterer sportssjefen i mailsvar på spørsmål om Viaplay kan garantere at selskapet har Premier League på programmet også kommende høst.

Fortsetter med Premier League og annen sport

– Viaplay skal fortsette å tilby en av markedets sterkeste portefølje av prisvinnende dramaserier og noen av verdens mest attraktive sportsrettigheter. Vi har akkurat avsluttet en vill sesong, hvor vi har hatt til sammen 117 studiosendinger og en enorm tilstedeværelse i England, heter det i mail fra sportssjefen i Norge for Viaplay Group.

– Vi er superfornøyde med leveransen, og tross urolige tider står både fotball og sport kanonsterkt i Norge, avslutter han.

Den siste uken har spekulasjonene gått om hva Viaplay vil gjøre for å bedre de økonomiske resultatene, etter at dårligere resultater og et større underskudd enn beregnet fikk konsernsjef Anders Jensen til å forlate gå på dagen denne uka.

Over halv milliard i underskudd

Årsaken til konsernets svakere økonomiske resultat er lavere vekst i nye abonnenter på Viaplay, som i februar lanserte strømmetjenesten i USA og Canada. Tilveksten av nye abonnenter på Premier League har også gått dårligere enn beregnet, og en nedgang i annonsemarkedet for TV og radio – i tillegg til høyre kostnadsnivå i en tid med lavkonjunktur. Det vakte reaksjoner da Viaplay økte prisen på premium-abonnement som blant annet gir tilgang til Premier League til 749 kroner i januar i år.

Britain Soccer Champions League Toppscorer Erling Haaland har hatt mye å juble for i årets sesong i Premier League. Hans innsats på engelske fotballbaner blir å oppleve på Viaplay og TV3+ også neste sesong, (Jon Super/AP)

Viaplay sikret seg rettighetene til seks sesonger av Premier League til det spekulasjonene sier var rundt 25 milliarder kroner, Da det økonomiske underskuddet på rundt 600 millioner svenske kroner i første halvår ble kjent denne uka, hevdet eksperter at salg av ettertraktede sportsrettigheter kunne bli nødvendig for å snu resultatene for 2023. I selskapets mangfoldige sportskatalog ligger et mangfoldig sportstilbud, fra det bredeste – engelsk og tysk fotball, Formel 1 og vintersport, til smalere disipliner som dart, snooker og golf.

Tjener bare på Premier League-salg

Ifølge professor Harry Arne Solberg ved NTNU er det bare salg av Premier League som vil gjøre nytten for Viaplay rent økonomisk.

– Mye av de sportsrettighetene Viaplay sitter på er billig. Det som er dyrt er Premier League. En rettighetshaver må belage seg på at det tar tid å få avkastning for en investering som Premier League, sier Solberg.

– Den første sesongen må du bruke mye ressurser for å hente abonnenter fra den forrige rettighetshaveren, før du kan begynne å tjene penger på neste sesong. Viaplays utfordring er også at de ikke har en nyhetskanal å promotere sporten sin på, slik TV 2 har med Nyhetskanalen, sier professoren ved NTNU, som forsker på økonomien ved kjøp og salg av sportsrettigheter.

- Det er ikke gitt at det er Manchester City-fans nok i Norge til at fotballsupporterne kjøper abonnement for å se Haaland spille. De store klubbene i Norge er fortsatt Manchester United og Liverpool - i antall medlemmer i supporterklubbene her, sier Solberg.





Mer drama

Et annet alternativ for mediegiganten er å stenge strømmetjenesten i noen markeder. Meldingen om den økonomiske smellen førte til at Viaplay-aksjen sank med 70 prosent på den svenske børsen i dagene som fulgte. På det nordiske markedet har Viaplay nedjustert anslått fortjeneste i år fra 1,2-1,35 milliarder svenske kroner til et sted mellom 0,8 og 1 milliard, skriver NTB.

Viaplay har hatt som mål å øke antall abonnenter fra 7,3 millioner abonnenter januar til 9 millioner ved utgangen av året i de over 30 markedene selskapet har strømmetjenesten oppe.

samtidig har konsernet tatt mål av seg å bli en ledende dramaprodusent i Norden, og lage 70 originalserier i året. Dette inkluderer en rekke norske titler, blant annet serien om forholdet mellom en ung kronprins Harald og Sonja Haraldsen, som ble annonsert denne uka.

Sindre Strand Offerdal og Gina Bernhoft Gørvell portretterer det unge kronprinsparet i den nye Viaplay-serien «Harald og Sonja» som skal komme i 2025. (NTB kultur)

