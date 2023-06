Ny NRK-serie nominert til gjev TV-pris

Dramaserien som er en krim-thriller kan vinne den gjeve Golden Nymph Award – Gullnymfen – ved sommerens TV-festival i Monte Carlo. Her spiller Ingrid Bolsø Berdal («Westworld», «Heksejakt», «Alle hater Johan») en hovedrolle som norsk politietterforsker på Svalbard.

Ingrid Bolsø Berdal og tyske Heino Ferch spiller to politifolk i aksjon på Svalbard i den internasjonale thrilleren «The Seed». (ARD Degeto/Odeon Fiction/Dusan M/ARD Degeto/Odeon Fiction/Dusan M)

Der må hun bistå den tyske politiinspektøren Max Grosz (Heino Ferch), som leter etter sin savnede nevø på Spitsbergen.

Duoen finner snart ut at forsvinningen kan ha noe med frøkammeret som verdenssamfunnet har etablert på Svalbard, samt en omstridt overtakelse av at verdens store agronomiske selskaper som har skapt uro blant EU-politikerne i Brussel. Oppdagelsene gjør at politifolkene får farlige krefter på nakken.

[ Hvem spiller hvor i sommer? Dette skjer denne festivalsommeren ]





Norske innslag i Spitsbergen-thriller

Dette er en europeisk samproduksjon, med flere nordmenn involvert. Blant dem er Axel Hellstenius, medforfatter på manuset til serien, forteller NRKs produsent Elisabeth Tangen.

– At han er med på manussiden sørger for at det norske ved serien oppleves som norsk. Det er veldig hyggelig at serien er nominert. Vi er veldig stolte, så får vi håpe at juryen i Monte Carlo liker den, sier Tangen. Tyske Christian Jeltsch er serieskaper og manusforfatter.

De andre norske innslagene er på skuespillersiden. Anneke von der Lippe og Per Kjerstad, som tidligere har spilt sammen i NRK-serien «Øyevitne» har biroller i serien, i selskap med Erik Madsen («Lilyhammer», «Vikings») på en internasjonal rolleliste bestående av tyske og britiske skuespillere.

ARKIVFOTO: Anneke von der Lippe er med i thrilleren «The Seed», her fra rollen som lensmann Sikkeland i NRK-serien «Øyevitne» fra 2014. (NRK/NRK)

Seriens norske produsent kan ikke si sikkert når «The Seed» blir tilgjengelig for NRKs seere. Den skal først gå på den tyske allmennkringkasteren ARD, sannsynligvis til høsten.

– Det kan være at NRK ikke kan vise den før til neste år, sier Tangen.

Serien på seks episoder lages i samarbeid med ARD i tillegg til engelske og tsjekkiske produksjonsselskaper. Serien er innspilt på Svalbard, i München og Praha, og får verdenspremiere på TV-festivalen i Monte Carlo den 18. juni. «The Seed» er nominert i konkurranse med flere europeiske, amerikanske og en australsk serie, blant dem den danske «Dansegarderoben».

[ Se vår liste over de beste dramaseriene på NRK ]

Gylne TV-priser

TV-prisene Golden Nymph Awards – Gullnymfene – blir utdelt søndag 18, juni ved TV-festivalen som ble etablert av prins Rainier av Monaco så tidlig som i 1961, for å «fremme en ny kunstform i tjeneste for fred og forståelse mellom mennesker».Festivalen i Monaco deler ut priser i flere kategorier, blant annet beste skuespiller, drama, komedie, dokumentar og nyhetsprogram og samler bransjefolk og TV-stjerner fra verden over.

En rekke norske serier har vært nominert til Golden Nymph Awards de siste årene. I fjor var Viaplay-serien «Made in Oslo» nominert til tre priser.

ARKIVFOTO: Aksel Hennie fikk skuespillerpris ved TV-festivalen i Monte Carlo for innsatsen i NRK-serien «Nobel» i 2017. (Eirik Evjen/Eirik Evjen/Monster Scripted)

I 2017 vant Aksel Hennie skuespillerpris for rollen i NRKs «Nobel». I 2014 vant «Lilyhammer 2» og TV 2-dokumentaren «Tvillingsøstrene» priser i Monte Carlo.

[ Se oversikten vår over de beste seriene på Netflix akkurat nå ]