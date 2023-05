Rekordmange dør på Mount Everest

Hittil i 2023 har opptil 17 mennesker dødd på Mount Everest, hvorav tolv er bekreftet – og fem er antatt omkomne, skriver The Guardian. I løpet av et normalt år er det vanlig med rundt ti dødsfall.

Direktør ved Nepals turistdepartement, Yuba Raj Khatiwada, sier at hovedgrunnen til de økende dødsfallene er endringer i været.

– Værforholdene har vært veldig varierende, og ikke gunstige, denne sesongen. Klimaendringer har stor betydning for fjellet, sier direktøren ved Nepals turistdepartement, Yuba Raj Khatiwada.

Den Nepalske regjeringen har også blitt kritisert for å innvilge for mange søknader fra de som ønsker å ta turen til fjelltoppen. Khatiwada sier seg uenig og mener at det er forsvarlig fordi vinduet for å klatre har blitt større. I år har regjeringen i Nepal innvilget 479 søknader, som koster 120.000 kroner hver.

Glacier Lake Floods Det er store klimaendringer på Mount Everest. (Tashi Sherpa/AP)

Flere uerfarne

The Guardian skriver at eksperter og anerkjente fjellklatrere advarer mot at Mount Everest blir ansett som et turistmål og en lekeplass for spenningssøkende rikfolk – med lite erfaring, men med nok penger til å betale for å bli guidet til toppen av fjellet. En guidet tur som kan beløpe seg på over 500.000 kroner.

Alan Arnette besteg fjellet i 2011. Han forteller at mange av bedriftene som tilbyr guidede turer, ikke har erfaring og aksepterer alle, skriver Guardian.

– De sier at de skal lære deg alt, men når kundene får problemer så blir de forlatt for å redde støttepersonell, sier han.

Det er nesten ti år siden det var like mange dødsfall på Mount Everest som det har vært i år. Flere som døde i 2014 var lokale sherpaer.

[ Klimauro preger Mount Everest-jubileum: – Skaper utfordringer ]

Klimaendringer

Nye studier viser at isbreene ved Mount Everest i løpet av 30 år har mistet like mye is som det tidligere tok 2.000 år å bygge opp, har Dagsavisen skrevet.

Det har de funnet ut ved å plassere to værmålingsstasjoner ved isbreen og ta prøver fra iskjernen. I fjor konkluderte de med at breen tynnes ut 80 ganger raskere enn det tok å danne isbreens overflate.

– Temperaturøkningen i Himalaya-området er over det globale gjennomsnittet, så snøen og isen smelter raskt, og fjellet er i ferd med å bli svart. Isbreene smelter, og innsjøene tørker inn, sier Ang Tshering.

Dette påvirker livene til mange som bor i landet.

---

Fakta om Mount Everest

* Verdens høyeste fjell over havoverflaten med sine 8849 meter.

* Ligger på grensen mellom Nepal og Tibet/Kina. Grensen går tvers over fjellets toppunkt.

* Har blitt besteget over 9000 ganger av flere enn 5000 ulike klatrere.

* Kami Rita Sherpa er den klatreren som har nådd toppen flest ganger. Han nådde toppen for 24. gang i mai 2019.

NTB

---