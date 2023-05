Billie Eilish slår tilbake mot stil-kritikk: – La kvinner leve

Rød-løper sesongen er i full gang og musiker og artist Billie Eilish slår hardt tilbake mot kritikk av stilen hennes. Ord som «sellout» og «endret» har blitt kastet rundt etter artisten har gått kledd i mer tettsittende klær enn tidligere, rapporterer flere medier, deriblant CNN.

På sin egen Instagram-story har den 21-år gamle artisten lagt ut flere bilder hvor hun svarer på kritikken:

– «Fun fact»! Visste du at kvinner er flerdimensjonale? Sjokkerende ikke sant? Tro det eller ei, men kvinner kan være interessert i flere ulike ting, skriver hun.

Innleggene ble lagt ut over helgen i Instragram-funksjonen som heter story, hvor innlegg slettes etter ett døgn.

MET Gala Etter fem år føler endelig Billie Eilish seg komfortabel med å gå i tettsittende og feminine klær. (ANGELA WEISS/AFP)

De siste fem årene har Eilish blitt kritisert av mange for å kle seg for guttete.

I et av innleggene denne helgen skrev hun blant annet om kommentarer som gikk på at hun hadde vært heitere hvis hun oppførte seg som en kvinne. I Calvin Klein reklamen «I Speek My Truth» fra 2019, delte artisten at hun brukte posete klær slik at ingen kunne ha en mening om kroppen hennes, meldte Teen Vogue.

– Nå som jeg føler meg komfortabel nok til å bruke noe feminint eller tettsittende, har jeg ENDRET meg og er en «sellout», skriver Eilish videre på sin Instagram-story.

Til slutt skriver hun at femininitet ikke er en svakhet og gjør narr av de som synes det er uhørt at hun ønsker å uttrykke seg ulikt igjennom forskjellige faser av livet. I 2021 sa hun til magasinet Elle at det er veldig dehumaniserende at folk ønsker at hun skal forbli den samme hele livet.

Environmental Media Association Awards Gala Tidligere gikk Billie Eilish bare i tettsittende klør fordi hun ikke ville at noen skulle kommentere på kroppen hennes. (KEVIN WINTER/AFP)

Grammy-vinner

Eilish sin første store singel var «Bad Guy» som fortsatt spilles mye på norsk radio. I etterkant av singelen ga hun ut albumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» som vant prestisjeprisen årets-album på Grammy 2020.

Siden har hun blant annet slått godt an med med sangene «No Time To Die», «Therfor I Am» og «Happier Than Ever».

I mars gjorde hun skuespiller-debut i serien «Swarm» på Prime Video. Her spiller hun kultlederen Eva, og fans skrøt svært av innsatsen selv om hun bare var å se i en episode, meldte NTB.

