LO-topp: – Det som skjer i Ikea er fagforeningsknusing

I Oslo tingrett pågår rettssaken om hovedverneombudet i Ikea som ble fratatt sitt verv og sagt opp fra sin stilling. Den Ikea-ansatte vil ha jobben tilbake og en økonomisk erstatning.

Han er medlem av Handel og Kontor (HK) og var også nestleder i HK-klubben ved varehuset hvor han jobbet.

– Det som skjer i Ikea er fagforeningsknusing, sier leder Christopher Beckham i HK.

HK frykter en jakt på tillitsvalgte

Forbundslederen er redd for konsekvensene dersom HK-medlemmet taper rettssaken.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier Beckham.

HK har fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som er blitt mer forsiktige. Forbundslederen understreker at tillitsvalgtes oppgaver er å kjempe for ansattes lønn- og arbeidsvilkår – også med høy røst om det trengs.

– Det er fryktelig opprørende at tillitsvalgte ikke tør skjøte vervene sine fordi arbeidsgiveren truer med oppsigelse eller setter i gang sanksjoner, sier han.

Ikea avviser påstandene om fagforeningsknusing

Ikea kjenner seg ikke igjen i HKs påstander om fagforeningsknusing, ifølge pressesjef Stine Odland i Ikea Norge. Hun presiserer at HK-medlemmet ikke ble sagt opp fordi han var tillitsvalgt.

– Den tidligere medarbeideren ble avskjediget som følge av gjentatte brudd på arbeidskontrakten, samt at flere medarbeidere sendte inn varsler om hans oppførsel på arbeidsplassen, skriver Odland til HK-Nytt.

– Ikea opplever å ha et godt og profesjonelt forhold til våre tillitsvalgte, sier Stine Odland. Her på vei inn i Oslo tingrett. (Brian Cliff Olguin)

Pressesjefen forteller også at konsernet arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet med mål om å skape en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø.

– Vi jobber kontinuerlig for at samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten skal være godt. Hos oss er det stor takhøyde og rom for uenigheter og diskusjon, skriver Odland.

Er overbevist om seier

Rettssaken startet 15. mai og avsluttes 2. juni. Tirsdag 30. mai skal HK-lederen i retten for å støtte medlemmet. Og han er ikke den eneste som slår ring om han. 70 mennesker var til stede på en fanemarkering rettssakens første dag.

– Vi står sammen mot faenskapet som er satt i gang. Han har alle våre 80.000 medlemmer og LOs én million medlemmer i ryggen, sier Beckham.

Han er ganske sikker på at HK-medlemmet går seirende ut av rettssaken.

– Jeg tror Ikea kommer til å tape på alle punkter. LOs juridiske avdeling har satt de beste advokatene på saken. LO tar ikke en sak om de ikke tror de kan vinne.

– Denne vinner vi. Det er jeg helt overbevist over, sier han.

Oppvask

Etter at dommen har falt, vil forbundslederen ha et oppvaskmøte.

– Da skal vi og LO sette oss ned med NHO og Ikea og si direkte til dem hvordan arbeidslivet skal være. Vi finner oss ikke i at tillitsvalgte ikke får utføre sine verv.

Pressesjef Stine Odland i Ikea Norge vil ikke si noe om utfallet av rettssaken. Det overlater hun til retten å vurdere.

