Nick Cave til kroningen: – Jeg tar på meg dress

Ikke på siden kroningen i 1953 har London stått på hodet slik byen gjør i dag. En av BBCs mange kommentatorer mener de pussige kommentarene fra musiker Nick Cave er de som kanskje best oppsummerer det storslåtte teateret som utspiller seg i London i dag.

Cave, som selv skal delta på kroningen som en del av den australske delegasjonen har sagt han verken er republikaner eller rojalist. Og oppsummerer kontrasten mellom det storslåtte, bisarre og sentimentale som uttrykk for en nasjon som er komfortabel med sin egen eksentrisitet – med hans egne ord: «the unique weirdness of Britain itself».

Ornamental bling

Tidligere da han ble spurt på bloggen sin theredhandfiles.com om hva han tenker om å delta på arrangementet svarte han:

– Jeg skal gjøre dette raskt, for jeg må finne ut hva jeg skal ha på meg til kroningen, skriver Cave på sin blogg theredhandfiles.com:

– Jeg er ikke monarkist, jeg er heller ikke rojalist, og jeg er heller ikke en glødende republikaner for den saks skyld; jeg er heller ikke så spektakulært unysgjerrig på verden og måten den fungerer på, så ideologisk fanget og jævla gretten at jeg nekter en invitasjon til det som mer enn sannsynlig vil være den viktigste historiske begivenheten i Storbritannia i vår tid. Ikke bare den viktigste, men den merkeligste, den rareste, skriver han og beskriver de militære prosesjoner, veggen av ornamental bling og oppmøtet i gatene som venter.

Vanskelig å beskrive

Nick Cave er en mann som er kjent for å være flink med ord. Men selv han synes kroningsbonanzaen er vanskelig å beskrive:

– Det er vanskelig å bestride den kommende dagens merkelighet. De nysgjerrige titlene. Skjerfene og sverdene, kappene og sporene. Kroningen av en mann som allerede er konge. Men kanskje det er poenget, skriver hans på bloggen sin.

Britain Coronation Nick Cave har nystrøket dress og er klar for å se kroningen av kong Charles og dronning Camilla. (Jane Barlow/AP)

På spørsmål om hva den unge Nick Cave ville sagt og tenkt om kroningsbonanzaen skriver den australske artisten:

– Den unge Nick Cave var, med all respekt for den unge Nick Cave, ung, og som mange unge mennesker, for det meste litt gal, så jeg er litt forsiktig med å bruke ham som referanse for hva jeg burde eller ikke burde gjøre. Men han var søt, det skal han ha. Forrykt, men søt. Så, med alt det i tankene, gleder jeg meg til å gå til kroningen. Jeg tror jeg tar på meg dress.

