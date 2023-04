Neste år kan svenskehandelen bli billigere

Sverigedemokraterna (SD) og Moderaterna har vært store motstandere av plastposeavgiften og krevd at den skulle fjernes. Men da den nye regjeringen la fram sitt første budsjett i fjor høst, ble avgiften stående. Regjeringen og SD har nå blitt enige om at den omstridte avgiften på plastposer skal endres 1. januar 2024, ifølge den økonomisk-politiske talsmannen Oscar Sjöstedt i SD, skriver Aftonbladet.

– Folk er plaget av dette. Med mindre noen bryter avtalen, vil den bli avskaffet eller betydelig redusert innen januar 2024, sier Sjöstedt.

– Dysfunksjonell skatt

For å redusere bruken av plastposer ble det for tre år siden innført en avgift på plastbæreposer i Sverige. Prisen på en standard plastpose i mange butikker ble økt fra ca. tre kroner til rundt sju kroner.

Allerede da avgiften ble innført for tre år siden argumenterte Sverigedemokraterna mot økt avgift på plastposer i sosiale medier:

«Sverigedemokraterna hilser initiativer for å håndtere problemet og rense verdenshavene for plast velkommen. Dette gjøres imidlertid ikke ved å tvinge svenske forbrukere til å betale ublu priser for å bære hjem dagligvarene sine fra butikkene.» skrev partiet.

Til Sveriges Radio følger Oscar Sjöstedt (SD) nå opp argumentasjonen rundt fjerning av avgiften.

– Dette er en ulempe for folk, en veldig dysfunksjonell skatt på mange måter. Et merkelig element i skattesystemet, sier han.

Økt bruk av papirposer

I 2017 fikk den norske handelsstanden muligheten til å innføre en frivillig poseavgift på 50 øre – som går til et miljøfond. Fra 1. januar 2022 ble denne økt fra 50 øre til 1 krone per plastpose.

– Målet er at folk skal kjøpe færre plastposer, sa Eirik Oland i Handelens Miljøfond.

Naturvårdsverket i Sverige gjennomfører årlig en undersøkelse om bruk av plastposer. Sju av ti oppga at de brukte handlenett eller gjenbrukspose. Papirposene gikk fra å utgjøre litt over 20 prosent av de solgte bæreposene til nesten 70 prosent. Papirposer dominerer nå som alternativ når forbrukerne velger å kjøpe en ny engangspose i butikken, noe som er motsatt av situasjonen før avgiften ble innført i 2020.

