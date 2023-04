Camilla Stoltenberg: – Svært vemodig

– Jeg vet ikke hvordan de andre ansatte i FHI reagerte på nyheten. Det er bare ti minutter siden informasjonen ble offentliggjort, sier Camilla Stoltenberg til Dagsavisen.

Direktøren, som ble FHIs ansikt utad under koronapandemien, har takket ja til stillingen som konserndirektør i forskningssenteret Norce og har siste dag på jobb i FHI ved utgangen av juni.

– Det blir svært vemodig. Jeg er veldig begeistret for jobben jeg har i FHI, hvor jeg har vært en del av toppledelsen siden 2001, og som direktør i snart elleve år. Jeg har både hjerte og hjerne i arbeidsoppgavene og menneskene som jobber her. Men jeg er inne i mitt andre og siste åremål og har visst fra dag én at det ikke går lenger enn til 2024, sier Stoltenberg.

Hentet inn av hodejeger

Planen var å begynne å sondere arbeidsmarkedet i august. Men for noen måneder siden ble hun kontaktet av en hodejeger for topplederstillingen i Norce.

– Jeg ville gjerne jobbe med forskning, og gjerne som leder. Så jeg så umiddelbart at dette var en spennende jobb, selv om planen var å sitte perioden ut i FHI. Da jeg fikk tenkt meg om, skjønte jeg at jeg måtte gripe sjansen da den kom.

1. oktober trer hun inn i sine nye rolle, og skal ha kontor i Oslo.

– Jeg håper å bidra med å skape et samarbeid mellom kommersielle aktører og offentlig sektor, og at forskning bli en del av alt vi gjør, at det brukes som virkemiddel for et bærekraftig samfunn. Jeg ønsker at Norce skal hevde seg internasjonalt med forskning av høy kvalitet.

Hele bredden

– Blir det mer fokus på helseforskning?

– Nei, jeg vil være leder for hele bredden. Helse er viktig, men det er også andre forskningsfelt i Norce.

Hun understreker at det ikke var arbeidspresset under koronapandemien som fikk henne til å skifte beite.

– Nei, jeg har ikke hatt noen trang til å forlate FHI, jeg er veldig begeistret for denne jobben. Det er altså åremålet som går ut.

Slik er vi blitt vant til å se henne de siste årene, på pressekonferanse om corona med helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie. (Terje Pedersen/NTB)

Hvem som erstatter Stoltenberg fra juli er foreløpig ikke offentlig kjent. Det er Helsedepartementet som tilsetter ny FHI-direktør.

– Gleder oss

Det var et enstemmig styre i Norce som mandag vedtok å ansette Stoltenberg.

– I rekrutteringsprosessen har vi vært opptatt av å finne en leder med faglig tyngde og nærhet til forskningen, i kombinasjon med samfunnsforståelse og evne til å synliggjøre Norce eksternt. Det har vi funnet med Camilla Stoltenberg. Vi gleder oss stort til å få henne på plass, sier styreleder Marianne Marthinsen.

Stoltenberg er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg studert sosiologi og antropologi. Hun har en doktorgrad i epidemiologi og er knyttet til Universitetet i Bergen som professor 2.

Norce forsker på helse og samfunn og har kontorer i ni byer. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Norce ble etablert i 2018 etter fusjonen av Agderforskning, Christian Michelsen Research, IRIS, Teknova og Uni Research. Instituttet har rundt 800 ansatte og omsetter for rundt 950 millioner kroner.