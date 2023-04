Tror ikke på fred i Ukraina så lenge Putin sitter med makten

Den tidligere statsministeren og utenriksministeren i Sverige gjestet litteraturhuset i Fredrikstad torsdag, der han blant annet diskuterte Norge og Europas framtidsutsikter sammen med Høyre-leder Erna Solberg. Møtet, som ble ledet av VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, var en del av dokumentarfestivalen Kontrast, som i disse dager blir avholdt i Fredrikstad.

Krigen i Ukraina ble viet mye tid under diskusjonen.

På spørsmål fra Skartveit om det er rom for diplomati i Ukraina-krigen, svarte Bildt at det vil være mulig, men ikke slik situasjonen er nå.

– Putin har gamblet hele sin politiske framtid på denne krigen, så en mulighet for fred finnes ikke så lenge Putin har makten i Kreml, sa diplomaten.

– Vi må håpe på et politisk skifte i Russland. Inntil det skjer vil konflikten i Ukraina vedvare, la han til.

Overfor Dagsavisen utdyper Bildt at han mener krigen i Ukraina nærmest har blitt et personlig prosjekt for Vladimir Putin.

– Hans ambisjoner i Ukraina er så forankret i ham at jeg ikke tror han kan tenke seg en genuin fred og respektere et genuint demokratisk Ukraina, sier den tidligere statsministeren.

Mener endring må skje innenfra

Den svenske diplomaten mener det er to ting som kan føre til at Putin mister makten i Russland. I begge tilfeller handler det om at andre maktpersoner i Kreml innser at krigen i Ukraina må avsluttes, til tross for hva Putin vil. En slik overbevisning tror Bildt enten kan komme ved at disse personene forstår at krigen i Ukraina ikke kan vinnes, eller at den vil skade Russland så mye at den må avsluttes.

– Før eller siden må den russiske ledelsen innse at krigen vil skape langsiktig skade for Russland.

– Så hvem vil sørge for at Putin mister makten? Det russiske folket eller andre maktpersoner?

– Jeg tror ikke det vil skje noen revolusjon i gatene, for å si det sånn, men det kan komme endringer fra hans innerste krets, svarer Bildt.

Jeg ser et Russland etter Putin. Det er et Russland vi har interesse av å ha gode og stabile relasjoner med. — Carl Bildt, tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige

Mener forholdet mellom Norge og Russland er på et bunnivå

Den svenske statsmannen tror ikke det vil være mulig for land som Norge og Sverige å ha et godt samarbeid med Russland så lenge Putin sitter med makten. Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg mener Putin har gjort permanent skade på forholdet mellom Norge og Russland med han som leder.

– Det er en permanent skade på forholdet til Putin, som det er vanskelig å tenke seg vil endre seg, sier Solberg til Dagsavisen, og også legger til at hun mener forholdet mellom Norge og Russland nå er på et bunnivå.

Bildt tror forholdet til Russland kan bli bra igjen. I hvert fall hvis den neste statslederen ikke følger i Putins fotspor.

– Vi kommer til å være Russlands naboer i evig tid, så vi får håpe at det vil være mulig å returnere til stabile og relativt gode relasjoner til Russland. Det ser jeg som en mulighet, for jeg ser et Russland etter Putin. Det er et Russland vi har interesse av å ha gode og stabile relasjoner med.

– Er du bekymret for at det kan komme en «ny Putin» etter ham?

– Jeg kan ikke se for meg en annen i Russland som vil drive denne krigen videre med samme kraft som Putin, svarer han.

