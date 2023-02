Mann kalte dørvakt «jævla neger» – dømt til bot på 8.000 kroner

Det var i køen utenfor et utested i Harstad i 2-tiden natt til en søndag i mars i fjor at hendelsen skjedde.

Mannen i 20-årene var ifølge dommen beruset da han sa det han nå er dømt for, og han har erkjent straffskyld.

Samme kveld sendte mannen også en Snapchat-melding hvor han skriver at han kalte dørvakta på utestedet «en jævla neger og viste fingern oppi trynet hans».

– Retten finner det ikke tvilsomt at uttalelsen må karakteriseres som en diskriminerende eller hatefull ytring etter bestemmelsen, og at den er fremsatt for å forhåne dørvakten, står det i dommen fra Midtre Hålogaland tingrett.

De dømte ham til å betale en bot på 8.000 kroner, noe som var i tråd med påstanden fra aktor.

