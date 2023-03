Oslo kommune har anmeldt pårørende ved Ullern helsehus for rasisme

Opplysningen kom fram under første del av mandagens høring om de omstridte helsehusene i Oslo, skriver Kommunal Rapport.

– Vi har store grupper ansatte, det er flere hundre. Hovedinntrykket er at arbeidsmiljøet er trygt og forsvarlig. Men det er vanskelig at ansatte blir herjet med av pårørende, sa etatsdirektør Helge Jagmann under høringen.

– Det er en veldig krevende situasjon. Ansatte har også fått høre at «Du snakker så dårlig norsk, dra tilbake til Afrika.» Vi har anmeldt pårørende til politiet for rasisme, tilføyde han.

Uttalelsen kom etter at bystyremedlem Maren Rismyhr (Rødt) spurte om arbeidsmiljøet på Ullern helsehus og de andre helsehusene er forsvarlig.

Byrådet i Oslo har de siste månedene fått kraftig kritikk for forhold i eldreomsorgen, og flere medier har skrevet om kritikkverdige forhold og grov omsorgssvikt ved helsehusene.

