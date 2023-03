Får gigantbot for rasisme og homofobi mot Formel 1-stjerne

Brasilianske Piquet ble fredag idømt den klekkelige boten av en domstol i hjemlandet: Fem millioner brasilianske realer, melder BBC.

Boten tilsvarer rundt 9,8 millioner norske kroner med siste oppdaterte kurs hos Norges Bank før helgen.

Skyldte på brasiliansk dagligtale

Uttalelsen som felte den tidligere Formel 1-mesteren falt i et intervju i 2021, da han diskuterte en hendelse mellom Lewis Hamilton og sin egen svigersønn Max Verstappen under den britiske Grand Prix-runden samme år.

Der brukte han rasistiske og homofobiske ord og bemerkninger om Formel 1-stjernen Hamilton, ifølge BBC.

Samme kilde viser til at Piquet også i 2016 skal ha gjort lignende diskriminerende overtramp, i uttalelser som også involverte Hamilton, noe som skal ha blitt kjent etter at han beklaget uttalelsene han nå er dømt for.

Forklaringen fra Piquet var at en benevnelse han brukte om Hamilton historisk er å regne som brasiliansk dagligtale og synonym for «kar» eller «person». Han hevdet at ordene han brukte aldri var ment å fornærme, ifølge BBC.

Fordømte uttalelsene

Formel 1, Hamiltons Mercedes-lag og det internasjonale bilsportforbundet (FIA) fordømte Piquets uttalelser om sju ganger verdensmester Hamilton, sportens eneste svarte fører.

Fire menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem den brasilianske LHBT-foreningen, førte anklagene mot Pique for domstolen. De mente at boten burde være det dobbelte av det Piquet ble idømt av brasiliansk rett fredag.

Der argumenterte dommer Pedro Matos de Arrudo for botens størrelse med følgende, ifølge BBC:

«Sånn at vi som samfunn en dag kan bli fritt for de skadelige handlingene som rasisme og homofobi er».

